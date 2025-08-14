ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1/3 от младите българи са силно загрижени за клима...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21103293 www.24chasa.bg

Интерпол продължава да търси Брендо, докато той лежи в Централния софийски затвор

Александра Николаева

[email protected]

5944
Евелин Банев - Брендо СНИМКА: 24 часа

Евелин Банев-Брендо продължава да бъде в списъка на Интерпол, докато той изтърпява присъдите си в централния софийски затвор. Брендо се търси с червена бюлетина по искане на Румъния, става ясно от сайта на Интерпол.

Евелин Банев-Брендо е  осъден на 10 години и 6 месеца затвор при първоначален строг режим. Това остава наказанието му, след като през май т.г. Софийският градски съд обедини присъдите му от България, Италия и Румъния.

От 2018 г. Евелин Банев-Брендо беше обявен за международно издирване. Миналата година той се яви доброволно и се предаде на властите в Софийския затвор.

Той има три присъди в три държави. Първо го наказаха с 10 г. в Румъния за трафик на кокаин. След това Италия го осъди на 20 г. за трафик на дрога от Южна Америка към Европа по делото "Кокаинови крале". Накрая влезе в сила и присъдата му от 6 г. за пране на пари от наркотрафик в България. Делото започна първо от всички - през 2007 г., но приключи последно. Затова Брендо беше върнат у нас, но избяга, след като Върховният касационен съд се произнесе окончателно.

След 5 г. в неизвестност го задържаха в Украйна - месеци преди избухването на войната с Русия. Разследваха го за фалшиви документи и нарколаборатория в къща до Киев, но той отново се измъкна. Оказа се, че е станал украински гражданин, а такива не се предават заради присъди в други държави.

През 2023 г. Брендо изненадващо подаде молба до Софийския градски съд, за да излежи трите си наказания в България. 

                                                                                                                                                                                                                      

Евелин Банев - Брендо СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)