До 18 август ще стане ясно кой ще запълни последното място в домовата книга за служебен премиер

До 18 август ще стане ясно коя от трите кандидатки за зам.-омбудсман ще бъде предложена на Народното събрание за поста, който е и последният незает от т. нар. домова книга, от която президентът Румен Радев може да избере служебен премиер.

Кандидатките за заместник на новоизбраният омбудсман Велислава Делчева са шефката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова, предложена от асоциацията "Активни потребители", бившата депутатка от НДСВ Деница Димитрова, издигната от Национална мрежа за децата и председателката на фондация "Екатерина Каравелова" Марина Кисьова де Хеус, предложена от собствената си фондация.

Те бяха поканени на изслушване, на което бяха представени техните кандидатури и концепции за работа, в случай, че бъдат избрани на поста. Кандидатките отговаряха и на въпроси, зададени от НПО, и от представителите на Комисията по оценяване, формирана от омбудсмана.

Именно вероятността зам.-омбудсманът да стане служебен премиер, в случай, че бъде поканен за това от президента Румен Радев, бе сред въпросите, които бяха зададени от неправителствения сектор.

Деница Димитрова категорично отхвърли възможността да приеме такова предложение. Според нея, за да работят добре омбудсманът и заместникът му, трябва да бъдат политически неангажирани.

Според Мария Филипова, темата опорочава изборът на хора за длъжностите, които влизат в домовата книга и не е добър знак към гражданите относно идеите, които тя имала за изграждането на структурата на институцията на омбудсмана.

"Единствено президентът може да ме попита дали бих станала служебен премиер. И само на него дължа този отговор, но всички тук сме наясно, че преди всичко важното е да си изпълняваме задълженията", категорична бе Филипова.

Третата кандидатка Марина Кисьова де Хеус бе единствената, която заяви готовност да стане служебен премиер. Но само в случай на извънредно или военно положение, когато границите на страната са заплашени.

"Ако става дума за политиканстване между партиите не бих приела в никакъв случай", допълни Кисьова де Хеус.

До 3 дни ще станат ясни оценките, които комисията е дала на кандидатите, а още в понеделник Делчева обяви, че ще внесе името на този, събрал най-много точки в деловодството на Народното събрание. В началото на септември се очаква избраният кандидат да бъде изслушан в парламентарната комисия за гражданското участие, а след това депутатите ще гласуват за избора му в пленарна зала.

В края на юли, депутатите приеха процедурните правила за избор на зам.-омбудсман, според които Велислава Делчева има право да им предложи само едно име.

На 30 юли новоизбраната омбудсманка даде 7 дни на НПО сектора да направи предложения за неин заместник. След изтичане на срока в деловодството на омбудсмана бяха внесени 3 кандидатури.

Мария Филипова продължава да защитава правата на потребителите

"Основната ми мотивация е натрупаният ми опит в различните държавни институции. Омбудсманът и неговите цели съвпадат с принципите, които следвам и в работата си начело на КЗП", заяви Мария Филипова по време на изслушването си.

Като първоначална цел, тя обозначи близостта на институциите до хората.

"Те не знаят дали някой в администрацията наистина се интересува от техните проблеми", допълни шефката на КЗП.

Именно затова тя иска да се направят изнесени приемни в малките населени места, за да могат хората да задават своите въпроси.

"Няма по-лошо от това да скриеш проблемите на хората, да има разделение, за да даваме правилните сигнали къде е най-големият проблем трябва да развиваме комуникацията с тях. Да се направяр платформи и приложения, които да са в тяхна помощ", категорична бе Филипова.

Тя обясни, че приложението на КЗП, което изготвила, само за месец е събрало над 1000 потребители, които са подавали жалби за нарушените им права като потребители. Именно правата на хората като потребителите ще бъдат и основният ѝ приоритет, ако бъде избрана за заместник на Велислава Делчева.

Тя изрази готовност да участва и занапред в обществени консултации с всички организации за потребителски права, за да чуе проблемите и от тях и да насочи вниманието си там, където има най-много жалби за нарушени права.

Затова съставянето на Консултативен съвет към омбудсмана било изключително належащо, а нейното предложение е да се включат и синдикалните организации.

"Друг проблем, с който трябва да се справим е неспазването на законите и правата на хората, когато взимат бързи кредити", каза още Филипова. Затова трябвало да се работи в посока широка информираност на хората, за да не изпадат в трудни финансови ситуации, категорична бе шефката на КЗП.

Относно детското правосъдие тя обясни, че има нужда от реформи за достъпа на децата до здравеопазване и качествено образование, особено за тези, които са в риск или имат проблеми със закона. За тях трябвало да се осигури и специализирана подкрепа.

Филипова бе категорична, че трябва да се работи за усъвършенстване на законодателството относно равнопоставеността на мъжете и жените, както и на националната стратегия за справяне с домашното насилие.

За националния превантивен механизъм тя отчете, че самостоятелните проверки по него са се доказали като ефективни и трябва да продължи да се действа в тази посока.

Относно правата на ЛГБТИ общността, Филипова заяви, че подкрепя концепцията на Велислава Делчева и вярва, че трябва да се работи за осигуряване на равни права и за тях.

В мотивационното си писмо тя бе споделила идеята си за създаване на телефонна линия, на която гражданите да се обаждат, ако бъдат нарушени правата им.

"Това е нещо, за което работя и в момента, крайно належащо е и в изпълнителната власт, и при омбудсмана. Не успях до момента да направя така, че да има повече хора, които да работят по това. Хората звънят и питат постоянно, а такава телефонна линия ще скъси дистанцията, ще има чувство за близост на държавата до хората", обясни Мария Филипова.

Филипова бе категорична, че трябва да има широка информационна кампания по малките населени места за приемането на еврото, защото много от търговците не знаят какви задължения имат, а хората не познават правата си. Затова и синдикатите, и работническите организации трябвало да помагат да се обяснява на хората.

"Нужна е постоянна комуникация, за да се подобри контролната дейност и да се справим със страховете на хората", допълни тя.

Друг приоритет за шефката на КЗП пък са правата именно на възрастните хора: най-вече за пенсия и размерът ѝ.

Деница Димитрова ще се бори за защита на правата на хората с увреждания

Бившата депутатка от НДСВ обяви, че един от основните ѝ приоритети, ако бъде избрана за зам.-омбудсман, ще бъде да се бори за правата на хора с увреждания. Тя разказа за законодателните инициативи, които е инициирала, когато е била депутат. Като основни цели тя си постави изграждането на достъпна архитектурна среда за хората в инвалидни колички, като разказа за личния си опит като човек, който трябва да се справя с препятствията да живееш в инвалидна количка.

"Моите преживявания ме мотивираха да работя за това, днес децата да не минават през това: да няма асансьори в училищата и университетите, да имат трудности при регистрирането на трудовата борса. Целта ми е да им е по-лесно и да имат по-равен старт в живота", заяви Димитрова.

Според нея, по Националния превантивен механизъм трябва освен планови проверки, да се правят и внезапни такива, в които да се включват и неправителствените организации.

"Важна е ролята на НПО, за да се следят условията в затворите, психиатриите, бежанските центрове", обясни тя.

Димитрова изрази готовност да подкрепи инициативата на Делчева за проверка в интернатите и в местата, където пребивават децата в конфликт със закона. Според нея те трябва да бъдат закрити, но да се организират по-съвременни мерки за проблемните деца, както и тези, които са социално слаби и без дом.

Тя иска и да се направят промени в закона за хората с увреждания, така че да се налагат по-големи санкции за институции, които са недостъпни за хората с инвалидни колички, като бюра по труда, болници, общини, училища.

Относно правата на хората от ЛГБТИ общността, Димитрова бе категорична, че трябва да се намери решение срещу системното потъпкване на техните права. Би подкрепила и всяка инициатива за равнопоставеност на работното място на жените и мъжете, като основното е да се осигури равностойно заплащане, убедена е тя.

"Изключително важно е омбудсманът и заместникът му да бъдат на терен във всеки регион, да имат връзка с хората, да се води достъпен разговор с тях", каза още кандидатката за зам.-омбудсман.

Като актуални проблеми, за които омбудсманът трябва да помага тя определи безводието и помощ за хората, останали без домове в опожарените райони. Относно скорошните случаи с т.нар. "домове на ужаса", за които се разбра, че стари хора са били подлагани на системни мъчения, Димитрова заяви, че трябва да се работи за повече лицензирани държавни домове, в които да се предлага качествена грижа за възрастните.

Относно страховете за приемането на еврото тя отчете, че омбудсманът също трябва да проведе информационна кампания, която да включва работа на терен в по-отдалечените и малки населени места.

