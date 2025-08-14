ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха 7657 стоки менте на ГКПП Капитан Андреев...

Повечето търговци в Монтана са поставили цени в евро, но не навсякъде

Повечето търговци в Монтана са поставили вече на стоките цени в лева и в евро, но все още има такива, които не са, установи репортерско проучване на БТА.

В големите магазини на търговските вериги етикетите с цени в лева и евро са факт още отпреди 2-3 месеца, но в някои от кварталните магазини и досега още не са. Някои от собствениците им казват, че не знаят за изискването да слагат етикети с двете цени, а други, че са забравили или че ще сложат "когато му дойде времето".

На женския пазар в Монтана търговци на плодове и зеленчуци са подходили различно към обявяването на цените. Повечето вече са написали етикети "Супер сладка царевица - 1,00 лева, 0,51 евро", "Домашна капия от село Николово - 4,00 лева/2,05 евро" и т.н., но други са с цени само в лева. В повечето случаи това са възрастни хора, които продават собствена продукция от градините си и не излизат всеки ден на пазара.

