Възрастен мъж нарочно подпали треви и предизвика три пожара край Хасково

Пожар Снимка: Pixabay

Възрастен мъж е хванат да пали стърнища край хасковското село Елена. Това съобщиха от МВР - Хасково.

На 13 август около 9 ч. е подаден сигнал за възникнали пламъци в сухи треви и храсти по пътя, свързващ селата Елена с Болярски извор. Пристигналите на място огнеборци загасили огъня, но при проверка с полицейските служители констатирали, че в периметър от 100 метра е палено на 3 места на различно разстояние едно от друго.

Огнищата били в различен периметър на изгаряне и с обща площ около 100 кв.м. Започнало е разследване по случая и в хода на издирвателните действия е заловен 84-годишен харманлиец. Той е спрян с леката си кола и държал в ръцете си кибрит.

Пред полицаите признал, че е запалил трите огнища, тъй като се дразнел от наличието на сухите треви покрай пътя.

Случаят е докладван на РП Хасково. Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини.

