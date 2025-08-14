ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха 7657 стоки менте на ГКПП Капитан Андреев...

Задържаха автокрадеца Яро, който ядоса Бойко Борисов, за задигнат автомобил

Димитър Мартинов

Яро в съда

За кражба на кола бе задържан Ярослав Димитров-Яро, прочул се печално с това, че ядоса Бойко Борисов през 2015 година. 

Действията по разследването започнали през месец юни, когато собственичката на лек автомобил Хюндай" заявила в полицията, че колата й е открадната от автокъща в ж.к. „Дружба". След предприети незабавни оперативно-издирвателни действия от служители на Осмо РУ е установен и задържан извършителят на деянието - 42-годишният Яро. След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура мъжът е привлечен в качеството му на обвиняем за кражба.

Това е пореден арест за Яро. Той стана известен през 2015 година. Тогава бе заснет от камера в гараж да краде кола, докато трябвало да е под домашен арест. Това ядоса тогавашния премиер Бойко Борисов, който коментира гневно казуса и на заседание на Министерския съвет. 

