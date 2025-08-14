ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха 7657 стоки менте на ГКПП Капитан Андреев...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21103588 www.24chasa.bg

Задържаха 28 нелегални мигранти в бус в Царево, шофьорът карал пиян и дрогиран

2560
Мигранти СНИМКА: Pixabay

28 нелегални мигранти са задържани от гранични полицаи от ГПУ-Царево. Те са от Афганистан и Пакистан. Осъдени са по бързата процедура и ще бъдат върнати обратно, съобщават от Гранична полиция.

Случаят е от 11 август. Белият микробус с мигранти е бил натоварен близо до село Бродилово. Към 19.50 часа същия ден гранични полицаи и полицаи спрели микробуса на пътя за Бургас. В товарното помещение са открити 28 мъже - незаконни мигранти без документи. По-късно е установено, че 26 са тях са от Афганистан и двама от Пакистан. Всички са задържани в ГПУ – Царево.

Водачът на микробуса е 40-годишен мъж от Тетевен, който управлявал превозното средство с 1. 56 промила алкохол и положителна проба за кокаин и амфетамин. Той също е задържан от граничните полицаи.

Образувани са бързи производства в ГПУ-Царево, уведомена е районната прокуратура. Мигрантите са осъдени от Районния съд за незаконно преминаване на границата. Наложени са им принудителни административни мерки за първоначално настаняване в СДВНЧ – Любимец и след това – отвеждане до границата.

С постановление на наблюдаващия прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем и е с постоянна мярка задържане под стража.

Мигранти СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)