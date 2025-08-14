ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4 автомобила се нанизаха край Стамболийски, 64-годишна пътничка пострада

24 часа Пловдив онлайн

Водач на 22 г. ударил кола, която се блъснала в друга, а тя - в трета

64-годишна жена е ранена при верижна катастрофа край жп прелез до Ново село, община Стамболийски, съобщиха от полицията. 

Сигналът за инцидента е получен в Районното управление в Стамболийски около 18 ч. вчера. При проверката е изяснено, че поради неспазена дистанция товарен автомобил "Рено" с 22-годишен водач ударил отзад лек автомобил "БМВ", който от своя страна блъснал "Опел", а той – "Ауди".

След медицински преглед пострадалата пътничка от БМВ-то е била освободена за домашно лечение. Алкохолните проби на четиримата шофьори са отрицателни.

