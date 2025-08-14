Арестуваха 49-годишен криминално проявен, задигнал 700 лв. от такси на автомивка в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Друг измъкнал 70 лв. от кола в "Столипиново"

Криминално проявен 49-годишен пловдивчанин е заловен след поредно посегателство, съобщиха от полицията.

Според предварителната информация в началото на месеца той задигнал над 700 лева от таксиметров автомобил, оставен за почистване в автомивка в квартал "Филипово". При проведеното разследване униформени от Трето районно управление влезли в дирите на извършителя, който направил самопризнания за стореното.

В неделя подобна бърза реакция последвала и от служители на Шесто районно, след като постъпила информация за откраднати с взлом около 70 лева от автомобил, паркиран на територията на квартал "Столипиново". За броени часове разследващите установили и задържали автора – на 32 години, също с криминалистични регистрации и присъди.