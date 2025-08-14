Откриха трупа на издирвана жена край Кюстендил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През нощта на 13 август в местността „Дервен" в землището на с. Вратца доброволци са намерили трупа на Соня Георгиева Попова, която беше в неизвестност от 6 август. Това съобщиха от полицията.

Жената беше напуснала Дома за възрастни хора с ментални проблеми в селото и обявена за издирване.

Дежурна оперативна група е извършила оглед на място, следи от насилие не са открити. Трупът, който не е във видима фаза на разложение, е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.

Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.