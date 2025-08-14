ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха 7657 стоки менте на ГКПП Капитан Андреев...

Задържаха 54-годишен в Пловдив, шофирал без книжка и с номера на друг автомобил

24 часа Пловдив онлайн

996
Полиция Снимка: Пиксабей

Регистрацията на колата му е била прекратена с принудителна административна мярка преди два месеца

Водач с няколко нарушения на Закона за движение по пътищата бе заловен от служителите на реда в Пловдив, съобщиха от МВР. Около 10 часа вчера на ул. „Любен Каравелов", автопатрул на Второ Районно управление спрял за проверка лек автомобил „Сеат". Установено било, че 54-годишният мъж зад волана е неправоспособен, а заради подобно провинение регистрацията на колата му е била прекратена с принудителна административна мярка преди два месеца. Същевременно се оказало, че на „Сеат"-а са поставени идентификационните табели на друго МПС.

В рамките на започнатото бързо производство мъжът е задържан за едно денонощие.

