Задържаха 7657 стоки менте на ГКПП Капитан Андреев...

Задържаха 47-годишен мъж в Рила, защото се сбил с полицията

Престъпник. Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

Задържаха 47-годишен мъж в гр. Рила за хулиганска проява. Това съобщиха от МВР - Кюстендил.

В района на централния площад мъжът в нетрезво състояние е ругал гражданите и се е държал грубо. След намесата на полицаите агресията му се засилила, отказал да изпълни полицейско разпореждане и при задържането е оказал яростна съпротива, проявил и физическа агресия към служителите.

След задържането му е закаран от екип на Спешния център в благоевградската болница, настанен е в Психиатричното отделение.

Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

