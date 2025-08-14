Откраднаха 4139 лв. от склад на фирма в Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За времето от 9-ти до 11-ти август в град Монтана от склад на фирма в индустриалната зона задигнали 4139 лева.

За случилото се е подаден сигнал в полицията в Монтана на 13 август. От проведените оперативно издрвателни мероприятия от служители на криминална полиция е установено, че парите са откраднати от мъж на 30 години, който в качеството си на длъжностно лице във фирмата ги присвоил. Извършителят доброволно е предал сумата от 2200 лева на собственика.

Работата по случая продължава РУ Монтана. Образувано е досъдебно проиводство по чл. 201,ал.1 от НК.