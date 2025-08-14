Забелязаха мечка да броди в Троян

Днес, в района на парк „Капинчо" (по стълбите, водещи до парк-хотела), граждани са забелязали мечка. Това съобщиха от Община Троян във фейсбук.
Кметът на Община Троян - г-жа Донка Михайлова незабавно е уведомила началника на РУ на МВР – Троян - г-н Ивайло Славков, както и директора на ДГС – Троян - инж. Красимир Цанин. Информирана е и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
Ще бъдат предприети всички необходими мерки, въпреки ограничените законовите разпоредби, за гарантиране на безопасността на гражданите.
Общинската администрация информира, че продължават да постъпват сигнали за забелязана мечка и в района на с. Терзийско.
"Призоваваме гражданите:
Да се движат с повишено внимание в упоменатите райони.
Да не се приближават до животното при евентуална среща.
Незабавно да подават сигнали на тел. 112 с точно местоположение", заявиха от общината.
