Забелязаха мечка да броди в Троян

Днес, в района на парк „Капинчо" (по стълбите, водещи до парк-хотела), граждани са забелязали мечка. Това съобщиха от Община Троян във фейсбук.

Кметът на Община Троян - г-жа Донка Михайлова незабавно е уведомила началника на РУ на МВР – Троян - г-н Ивайло Славков, както и директора на ДГС – Троян - инж. Красимир Цанин. Информирана е и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Ще бъдат предприети всички необходими мерки, въпреки ограничените законовите разпоредби, за гарантиране на безопасността на гражданите.

Общинската администрация информира, че продължават да постъпват сигнали за забелязана мечка и в района на с. Терзийско.

"Призоваваме гражданите:

Да се движат с повишено внимание в упоменатите райони.

Да не се приближават до животното при евентуална среща.

Незабавно да подават сигнали на тел. 112 с точно местоположение", заявиха от общината.