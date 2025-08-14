ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха 7657 стоки менте на ГКПП Капитан Андреев...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21103930 www.24chasa.bg

Забелязаха мечка да броди в Троян

1804
Мечка Снимка: Pixabay

Днес, в района на парк „Капинчо" (по стълбите, водещи до парк-хотела), граждани са забелязали мечка. Това съобщиха от Община Троян във фейсбук.

Кметът на Община Троян - г-жа Донка Михайлова незабавно е уведомила началника на РУ на МВР – Троян - г-н Ивайло Славков, както и директора на ДГС – Троян - инж. Красимир Цанин. Информирана е и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Ще бъдат предприети всички необходими мерки, въпреки ограничените законовите разпоредби, за гарантиране на безопасността на гражданите.

Общинската администрация информира, че продължават да постъпват сигнали за забелязана мечка и в района на с. Терзийско.

"Призоваваме гражданите:
Да се движат с повишено внимание в упоменатите райони.
Да не се приближават до животното при евентуална среща.
Незабавно да подават сигнали на тел. 112 с точно местоположение", заявиха от общината.

Мечка Снимка: Pixabay

‼️ВАЖНО‼️ Днес, в района на парк „Капинчо“ (по стълбите, водещи до парк-хотела), граждани са забелязали мечка. Кметът на...

Posted by Община Троян on Wednesday, August 13, 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)