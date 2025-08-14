Задържаха 7657 стоки менте на ГКПП Капитан Андреево (Снимки)

Митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Капитан Андреево задържаха 7657 артикула с обозначения на световни марки поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Стоките са открити при проверка на товарен автомобил, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

На 10 август товарна композиция с полска регистрация, управлявана от български гражданин, е пристигнала на пункта. Водачът е представил документи, че превозва текстилни изделия от Турция за Нидерландия. Във връзка с предварителен рисков анализ е извършена щателна митническа проверка на превозното средство. В хода на контролните действия митническите инспектори установяват сред декларирания товар 7637 облекла и 20 чифта чехли със знаци на световни търговски марки. Общо 7657 "маркови" стоки са задържани в изпълнение на Регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европа относно защита на правата върху интелектуалната собственост. За случая са уведомени и притежателите на съответните търговски марки.

От началото на годината митническите служители на Капитан Андреево са задържали над 600 000 търговки артикули за нарушени права върху интелектуалната собственост, от тях над 300 000 текстилни изделия. Водачът е представил документи, че превозва текстилни изделия от Турция за Нидерландия СНИМКА: Агенция "Митници"