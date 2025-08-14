Спасиха диво козле в местността „Струилица" край Девин

Младо диво козле беше извадено от капан на скален ръб над река Девинска в защитената местност Струилица от екип на ДЛС „Извора". Животното било блокирано между отвесна скала и дълбок вир, без път за бягство. Сигналът за бедственото му положение бил подаден от туристи, разхождали се по екопътека в района. След получаването му на телефон 112 горските пристигнали на място. Вместо да упоят животното, спасителите използвали 10-метрова стълба, внимателно го завили с платнище, за да избегнат човешка миризма, и го пуснали на безопасно място, за да бъде открито от майката, коятно вероятно е била наблизо.

Спасителната операция, продължила близо два часа, била наблюдавана от около 100 туристи, които аплодирали смелите действия.

„Все едно спасявахме човек. Вълнението беше огромно. Вълнуваха се, снимаха, притесняваха се. Емоция и професионално удовлетворение, което трудно се описва. Радвам се, че туристите проявиха грижа и любов към дивите животни, както и че виждат че има хора, които се грижат за тях", заяви директорът на ДЛС „Извора" инж. Павел Ламбов.

Местността „Струилица" е сред най-посещаваните кътчета в Родопите – 5-километрова екопътека с живописни мостове и пътеки над реката, която е дом на богата популация диви кози.