Защо и как най-активното национално движение „Нестле за Живей Активно“ акостира в един от най-активните и атрактивни български градове Бургас, за да оцвети залеза над Морската градина с ентусиазма на 1500 тичащи към по-доброто си аз, разказват Нели Ангелова, Маркетинг директор на Нестле за България, Румъния, Адриатика, Украйна и Молдова и Димитър Николов, кмет на Бургас

Истински празник на активността с много настроение, движение, взрив от емоции и цветове завладя Морската градина на Бургас на 7-ми август. Над 5000 души посетиха фестивалния град на „Нестле за Живей Активно!“, а над 1500 се включиха в първото „Цветно тичане по залез“ в Морската градина, предвождани от спортните легенди и дългогодишни посланици на инициативата Тереза Маринова, Евгени Иванов-Пушката, заедно с най-младото попълнение в звездния отбор Симона Иванова, която донесе със съотборниците си световно злато по волейбол за девойки, и заместник-кмета по спорта на Бургас Манол Тодоров. Финалът беше не по-малко емоционален – с бурни аплодисменти публиката посрещаше всички, пресичащи финалната линия, а истински взрив от овации предизвика двама млади влюбени, които изтичаха цялото трасе от 6 км хванати ръка за ръка. Двойката се превърна в звездата на вечерта, въпреки че не бяха сред първите 10 финалисти.

- Защо Бургас, г-жо Ангелова?

- „Нестле за Живей Активно!“ има силна връзка с Бургас и региона. Първото „ходене на море“ на прохождащата ни в далечната 2007-ма година инициатива е тук на южното Черноморие. Именно в Бургас Евгени Иванов-Пушката дебютира като посланик на „Нестле за Живей Активно!“, влюби се в инициативата и оттогава все сме заедно. Както той обича да казва за него Бургас не е само град на поети и рибари, но и на младите и движението. Историята ни заедно продължава и с първия голям юбилей - 10-тата годишнина на „Нестле за Живей Активно!“, който отпразнувахме къде – пак тук в Бургас, пак на площад „Пантеона“, който и тогава, както и сега, беше пълен с ентусиасти. Енергията на града много добре пасва на „Нестле за Живей Активно!“– почти физически се усеща желанието за движение и развитие в Бургас, а това е много важно за нашата инициатива и резултатите за пореден път го потвърдиха. Не само бройката на хората, които се включиха тази година е впечатляваща – 1500 тичащи и над 5000 участници в допълнителните активности, организирани от марките на Нестле, още по-стимулиращо е отношението, емоцията и желанието, с което бургазлии участват. Това е всичко, за което се борим вече 20 сезона – да раздвижим хората не само физически, но и емоционално. И тук в Бургас това се случва винаги, града ни посреща буквално и метафорично с отворени обятия, за което благодарим сърдечно.

Как решавате какви събития да подкрепите в календара на Бургас, г-н Николов?

Стремим се Бургас да е жив град, да дава хоризонт и причини младите хора да го изберат за свой дом. Цялата ни политика е фокусирана върху тях – как да ги подкрепим да учат, да раждат, да отглеждат деца, да работят, да се забавляват, да се движат и да се развиват в Бургас. Например, ако сте студент при нас и имате бал над 4,50 на семестър, ще получите допълнителна стипендия от града за това, че учите в Бургас. Стремим се постоянно да увеличаваме качеството на висшето образование в града и броя на академичните специалности - привлякохме Софийския университет и Националната Художествена академия да разкрият филиали в Бургас, пред завършване сме на голям нов комплекс общежития и научни лаборатории. За младите семейства строим активно нови детски градини и училища със съвременна материална и спортна база, за да няма проблем с местата и родителите да се чувстват спокойни. Инвестираме активно и в детско здравеопазване – освен новата педиатрична болница, чиято сграда вече е почти завършена по най-високите световни стандарти за модерна детска болница, развиваме и комплексна грижа с нови профилактични кабинети, а на младите лекари предлагаме безплатни жилища с всички удобства. Изобщо, каквото и да правим, фокусът ни е да решаваме демографския проблем като привличаме млади и активни хора в града. Съществена част от тази грижа е богатия събитиен календар, защото младите обичат да се забавляват, имат нужда от разнообразие, от културни и светски развлечения, а също и от атрактивни възможности за физическа активност. В този смисъл нямаме никакво колебание да подкрепим „Нестле за Живей Активно!“ – доказана инициатива, която успява да ангажира по един смислен и забавен начин участници от всякаква възраст, но най-вече младите и да ги вдъхнови за по-активен и балансиран начин на живот. Събитието като дата беше избрано нарочно да е точно вечерта преди откриването на музикалните фестивали Spirit of Burgas и Solar, които събират в града много млади хора. Заедно с организаторите на инициативата решихме, че „Цветното тичане по залез“ е добра възможност и за тях да „загреят“ и да влязат във фестивално настроение по един здравословен и атрактивен начин. Радвам се, че бургазлии и гостите на града откликнаха много положително и се включиха активно.

- Г-жо Ангелова, как решихте да организирате точно „Цветно бягане по залез“ и каква е подготовката за подобно събитие?

- В основата на идеята на „Нестле за Живей Активно!“ е да „пакетира“ физическата активност, балансираното хранене и забавлението в една „неустоимо добра комбинация“. Ние сме наясно, че ако не намерим атрактивен ъгъл и не създадем забавно преживяване, няма как да успеем да ефективно и дългосрочно да промотираме, особено пред младите, ползите от движението и правилното хранене. Затова се стремим постоянно да развиваме инициативата, да сме „тренди“ и да провокираме младите да ни следват. За 20 сезона сме правили какво ли не в името на активността – от танцови дуели, бой със снежни топки и кънки на лед, през плажен волейбол, скейт битки и дигитални предизвикателства до ретро игри и „Игри на Волята“ … И така докато стигнем до първото „Цветно тичане по залез“, с което по един запомнящ се и колоритен начин решихме да отбележим 20-я празничен сезон на инициативата. Вдъхновение почерпихме от добилия световна популярност формат Color Run, но ние не го копирахме дословно, а го пречупихме през мисията и историята на „Нестле за Живей Активно!“, обобщена от посланието ни тази година „Всяка крачка ни вдъхновява!“. Нашата цел е да мотивираме колкото можем повече хора да изберат активния начин на живот, затова избягваме да инвестираме средства в „парата на свирката“, тоест не търсим лъскава опаковка, а се фокусираме в атрактивно съдържание, разнообразие и мащаб на активностите, които да вдъхновят. Питате ме каква е подготовката за подобно събитие – представете си го като мащабна полева операция със стегната организация и екип от над 30 души от наша страна, плюс екипите на партньорите, на марките на Нестле, отдадеността на посланиците и доброволците. Три месеца е средното време за подготовка, а плана за работа съдържа над 600 точки, обхващащи от голямата концепция до най-малкия детайл, включително кой и през какъв интервал ще изпразва кошчетата за боклук по време на събитието и кой на терен ще отговаря за леда и хладилниците за вода. За да се случи успешно подобно мащабно събитие е много важна безопасността на хората – да няма струпвания, да има осигурена хидратация, съоръженията да са обезопасени, да има професионални аниматори за децата, осигурен медицински екип и линейка. Не по-малко важна е хигиената, техническото обезпечаване и организацията за безпроблемно регистриране на хиляди участници на място., Това изисква пълен синхрон в действията и много репетиции, за да се случи. По време на самото събитие всички хора от всички екипи на терен са обединени в обща мрежа, всеки има хаштаг с неговото име и получава в реално време конкретни спешни задачи, отговаря на въпроси, помага, където има необходимост. Традиционно след края на всяко живо издание екипа ни, заедно с посланиците на „Нестле за Живей Активно!“ Тереза Маринова, Данчо Йовчев, Евгени Иванов-Пушката, Екатерина Дафовска, отбора по художествена гимнастика и водещия Део, с които сме задено от самото начало и вече сме почти семейство, се събираме на голяма, шумна и много весела вечеря, където продължаваме заедно да преживяваме емоциите от деня. Мен лично този адреналин на живите събития на „Нестле за Живей Активно!“ много ме зарежда и ме държи дълго след всяко издание. Сега в Бургас бяхме с Тереза, Евгени, Маруся и дъщеря им Симона, която преди броени дни се завърна с титла за националния ни отбор по волейбол за девойки от Хърватия и първото нещо след победата, беше да дойде и да тича с нас в Бургас. Това предаване на ентусиазма от поколение на поколение за мен е истинския смисъл и красота на „Нестле за Живей Активно!“

- Каква беше ролята на община Бургас като партньор в тази мащабна организация, г-н Николов?

- Поехме тази част от организацията, която традиционно ни се пада - осигурихме безплатен достъп до локацията, в случая Морската градина, електрозахранване, цялостна логистична подкрепа и разрешителни от различните институции. Отделно, нашият екип, който с желание се впусна в това партньорство, предложи допълнително и позиции за външна реклама и направи връзка на организаторите с Бургас Рън – наш местен клуб, който е много активен и опитен в случването на подобни събития. Те поеха голяма част от логистиката и оповестяването на събитието сред гражданите на Бургас и ако съдим по резултатите – партньорството ни е повече от успешно, защото заедно дадохме на хората нещо, което реално подобрява качеството им на живот.

Вече мислим за партньорство за следващото издание през 2026-та година.. Ще използваме новата ни платформа за доброволчество , за да наберем още повече доброволци и да помогнем на организаторите от Нестле да направят още по-мащабно събитие. Платформата е разработена от двама талантливи бургаски IT експерти , за да улесни връзката между организатори и доброволци. Всеки доброволец получава персонален QR код, който се сканира при пристигане на място и по този начин организаторите имат точна информация за присъствието и участието му. Една от функциите на платформата е двупосочната система за обратна връзка, след края на всяко събитие. Платформата, освен всичко друго, е и лесен и удобен начин младите и активни хора в Бургас да се информират за различни инициативи, каузи и благотворителни събития, които са важна част от живота на града ни.

- Г-жо Ангелова, какво предстои за „Нестле за Живей Активно!“ до края на тази година?

- Предстои ни „Голямото цветно тичане“ на 14 септември в София. Събитието е логично продължение на лятното тичане в Бургас и своеобразна кулминация на честванията за 20-я ни сезон, защото тръгва от знаковата за нашата инициатива локация пред НДК, където през 2006-та година започна всичко. Много ми се иска да се съберем хиляди хора и заедно да споделим тази силна енергия на „Нестле за Живей Активно!“, която ни помогна да превърнем инициативата в национално движение, увлякло за каузата над 1 000 000 българи. С нас ще бъдат всички посланици, много гости и популярни лица. Очаква ни страхотна програма, „Мини бягане“ за най-малките гости, маратон за четириногите любимци, много изненади за всички участници, DJ парти и разбира се – силни емоции и много адреналин.. Както вече споменах, посланието на кампанията ни тази юбилейна година е „Всяка крачка ни вдъхновява!“ и вярвам, че на 14-ти септември в София ще вдъхновим още повече хора да направят своята крачка към активния живот. За някои тя ще е поредна и това е много важно , защото постоянството е ключът, за други ще е първа – тогава пък е още по-важно тя да е направена от сърце, защото само така ще има и следващи крачки. София, чакай ни през септември, Бургас – благодарим ви за вдъхновението, идваме отново догодина!