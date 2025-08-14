ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изчезналият Йожи от Наглите станал покер звезда сл...

Шофьор блъсна полицай, докато бяга от проверка в Банско

Полиция СНИМКА: 24 часа

Шофьор рани полицаи при опит да избяга от проверка в Банско, съобщиха от полицията.

На 14 август на ул. „Глазне" е подаден сигнал със стоп палка за проверка на 24-годишния шофьор, който е чужд гражданин.

Той не се подчинил и продължавайки движението си, е блъснал единия полицай, който е получил наранявания на крака и ръката.

От органите на реда са предприети незабавни действия и автомобилът е спрян на същата улица, но при опит да бъде задържан, водачът е оказал съпротива и е контузил в ръката втория униформен.

Младият мъж е задържан. Тестът му е отчел 1,76 промила алкохол. По случая се води разследване.

Полиция СНИМКА: 24 часа

