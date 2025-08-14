Задържаха сириец с чужди документи и канабис в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сириец е бил задържан с наркотици и чужди документи в района на площад „Възраждане" в София. Това съобщиха от полицията.

На 13 август около 16:40 ч. патрул на Жандармерията е спрял за проверка мъж, който не е представил документи за самоличност. След справка в базата данни е установено, че лицето е 26-годишен гражданин на Сирия.

По време на проверката мъжът е заявил, че носи в себе си полиетиленов плик със суха тревиста маса, пише bTV.

Освен това у него са открити документи за самоличност, принадлежащи на други лица — две лични карти на български граждани, документ за самоличност на виетнамски гражданин, както и студентска книжка на чужд гражданин.

Намерените вещества и документи са предадени с протокол за доброволно предаване.

26-годишният мъж е задържан и транспортиран в Трето районно управление на СДВР.

По случая е образувана проверка, а действията по разследването продължават под ръководството на криминалисти от СДВР.