Ограничават движението по пътя Михалково - Кричим, ще укрепват свлачище

От 18 август от 8 ч. до 17 ч. в работни дни ще се ограничава движението по път III-866 Михалково - Кричим за укрепване на свлачището при 79-и км, съобщиха от АПИ.

По време на работата трафикът ще бъде пренасочен по обходни маршрути. За всички видове превозни средства, пътуващи по направлението Девин – Кричим и обратно, те са:

Девин – Пампорово – Чепеларе – Пловдив;

Девин – Доспат – Батак.

През останалото време - след 17 ч. в делничните дни и в събота и неделя, строителни дейности в участъка няма да се изпълняват и трафикът ще преминава поетапно, като ще се регулира със светофарна уредба и пътни знаци.

От началото на следващата седмица ще започне изпълнението на подготвителни дейности за предстоящите строителни работи. Те ще се извършват в участък с дължина около 280 м, в който ще се изгради нов водосток, ще се извършват асфалтови работи, отводняване и други. Срокът за изпълнението им е 60 календарни дни.

От АПИ припомнят, че от падналите обилни валежи между 10 и 14 май 2025 г. и преовлажняване на насипа бе разрушена част от съществуващата подпорна стена от каменна зидария. Вследствие на това пътната конструкция беше разрушена, пропаднала е цялата лява лента за движение и банкета, а дясната лента за движение е подкопана и е с пукнатини.

АПИ предприе спешни и неотложни действия за трайното възстановяване на участъка от път III-866 Михалково – Кричим при 79-и км. След направен оглед и установяване на неотложността на дейностите по участъка са сключени договори по ЗОП за проектиране и строителство и строителен надзор за укрепване на компрометирания участък.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.