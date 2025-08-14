Полицаи предотвратиха две ало измами на възрастни хора в Пазарджик

Благодарение на бързата и адекватна реакция на служители от РУ-Пазарджик са предотвратени две телефонни измами на възрастни хора и е задържан посредникът за тяхното осъществяване. Това съобщи говорителят на местната Областна дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

Вчера привечер полицейски служител от РУ-Пазарджик, който по това време не бил на работа, получил информация от граждани, че в обслужвания от него район има опити за телефонни измами. Полицаят незабавно се отзовал и установил, че била използвана позната до момента схема. На стационарен телефон на 83-годишна жена от Пазарджик се обадил непознат.

Той я информирал, че ще имало данни за интерес от телефонни измамници към нея и трябвало да приготви наличните си пари, които да послужат за залавянето им. Старицата буквално била установена на улицата в готовност да предаде сумата от 3000 лева.

Междувременно към криминалиста се приближил и 67-годишен мъж живеещ в съседство, който също носил в себе си 1500 лева, които да предаде на мнимите полицаи. За случващото се били уведомени служители от сектор „Криминална полиция" при РУ-Пазарджик, както и всички дежурни автопатрулни екипи на полицейското управление в областния град.

В резултат на предприетите заградителни мероприятия те засекли в близост лек автомобил с чуждестранни регистрационни табели. Зад волана му бил 60-годишен жител на гр. Бургас, който изпълнявал функцията на „муле". Мъжът е задържан в ареста за срок от 24 часа, а работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.