Пияна и дрогирана блъсна колата си в ограда в Шабла

Пияна и дрогирана шофьорка блъсна колата си в ограда в Шабла, съобщават от Областната дирекция на МВР в Добрич. На 13 август, около 20 часа, е получено съобщение за самокатастрофирал в ограда на частен имот в град Шабла лек автомобил „Тойота" . При извършената проверка за алкохол на водача на лекия автомобил с техническо средство е отчетено наличието на 2,24 промила. При последвалата проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за амфетамин.

С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържана 43-годишна жена, която била зад волана. Автомобилът е иззет по надлежния ред. По двата случая са образувани бързи полицейски производства.

