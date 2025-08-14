ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изчезналият Йожи от Наглите станал покер звезда сл...

Времето София 33° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21104738 www.24chasa.bg

Запалени са около 900 дка сухи треви в село Карлуково

908
Пожарна Снимка: Архив

Служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Луковит са реагирали на сигнал за запалени сухи треви в местността Стублата в село Карлуково, съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч. Пожарът е локализиран на площ около 900 дка. Екип е останал на място през цялата нощ. За БТА от полицията уточниха, че и в момента пожарникари и горски обхождат мястото.

В РСБПЗН – Ябланица вчера са получени два сигнала за пламъци в село Малък извор. Изгорели са общо близо 130 дка сухи треви и храсти.

В землището на Угърчин изгоряха низово 250 дка широколистна гора и 50 дка иглолистна, както и 50 дка сухи треви и храсти. В гасенето участваха пет екипа на пожарната, много доброволци и земеделски производители с техника.

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)