Шахтови кладенци носят на Сопот 100 л вода в сек, градът решава проблема с безводието (Снимки)

Ще бъдат направени в къси срокове, увери кметът Станислав Стоенчев

От бездомни кучета, сметища и дрифтове се оплакаха местни жители

Сопот е напът да реши проблема с водоснабдяването чрез проект, който предвижда шахтови кладенци. Това съобщи кметът Станислав Стоенчев.

Градчето и близките населени места страдат от чести аварии, които водят до липса на питейна течност. Най-засегнати са хората, които живеят в блоковете на ВМЗ.

"Ще бъдат въведени в експлоатация шахтови кладенци, както и подмяна подземната инфраструктура", посочи Стоенчев. Реализирането става възможно след няколко срещи с големи работодатели в региона и областния управител.

"Могат да се използват не само гравитачните водоизточници, но и шахтовите кладенци. Те трябва да се оборудват с помпени агрегати и да се възстанови напорният водопровод", припомни кметът.

От години Сопот периодично страдал от безводие. Скоро обаче в действие щял да влезе новият проект и да носи около 90-100 литра вода в секунда.

"Ще бъде направено в къси срокове", казва кметът, но не посочва цифри и време. Бил в постоянни разговори с ВМЗ и ВиК-Пловдив.

За квартала, който все още е собственост на завода, Стоенчев обясни, че е сезиран новият министър и се чакало решение скоро, за да може вече като собственик общината да направи ремонти на компрометираните улици. "Ще бъдат отстранени и изсъхналите борове и растителност, веднага щом това е възможно", уверява той.

Гражданите сезираха кмета за агресивни бездомни кучета и образувало се нерегламентирано сметище. Засегнат беше и въпросът с неработещите в града чешми.

Хората казаха, че през нощта в квартала има много дрифтове, за това поискаха да бъдат поставени камери и да се потърси съдействие от полицията.

В момента текат процедурите за избор на фирми - изпълнители на санирането на одобрените 8 блока, веднага след това дейността по него ще започне.

"Започваме малко по-малко да решаваме проблемите в този квартал, насреща съм, за всичко можете да ме търсите и да ме сезирате", каза кметът в заключение при срещата - разговор с гражданите.