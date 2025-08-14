ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изчезналият Йожи от Наглите станал покер звезда сл...

Времето София 33° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21104754 www.24chasa.bg

Шахтови кладенци носят на Сопот 100 л вода в сек, градът решава проблема с безводието (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1696
Скоро в Сопот ще бъде решен проблема с водоподаването.
  • Ще бъдат направени в къси срокове, увери кметът Станислав Стоенчев
  • От бездомни кучета, сметища и дрифтове се оплакаха местни жители

 

 Сопот е напът да реши проблема с водоснабдяването чрез проект, който предвижда шахтови кладенци. Това съобщи кметът Станислав Стоенчев.

Градчето и близките населени места страдат от чести аварии, които водят до липса на питейна течност. Най-засегнати са хората, които живеят в блоковете на ВМЗ.

"Ще бъдат въведени в експлоатация шахтови кладенци, както и подмяна подземната инфраструктура", посочи Стоенчев.  Реализирането става възможно след няколко срещи с големи работодатели в региона и областния управител. 

"Могат да се използват не само гравитачните водоизточници, но и шахтовите кладенци. Те трябва да се оборудват с помпени агрегати и да се възстанови напорният водопровод", припомни кметът.

От години Сопот периодично страдал от безводие. Скоро обаче в действие щял да влезе новият проект и да носи около 90-100 литра вода в секунда.

"Ще бъде направено в къси срокове", казва кметът, но не посочва цифри и време. Бил в постоянни разговори с ВМЗ и ВиК-Пловдив.

За квартала, който все още е собственост на завода, Стоенчев обясни, че е сезиран новият министър и се чакало решение скоро, за да може вече като собственик общината да направи ремонти на компрометираните улици. "Ще бъдат отстранени и изсъхналите борове и растителност, веднага щом това е възможно", уверява той.

Гражданите сезираха кмета за агресивни бездомни кучета и образувало се нерегламентирано сметище. Засегнат беше и въпросът с неработещите в града чешми.

Хората казаха, че през нощта в квартала има много дрифтове, за това поискаха да бъдат поставени камери и да се потърси съдействие от полицията.
В момента текат процедурите за избор на фирми - изпълнители на санирането на одобрените 8 блока, веднага след това дейността по него ще започне.
"Започваме малко по-малко да решаваме проблемите в този квартал, насреща съм, за всичко можете да ме търсите и да ме сезирате", каза кметът в заключение при срещата - разговор с гражданите.

Скоро в Сопот ще бъде решен проблема с водоподаването.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)