В Бургас задържаха за 72 часа обвиняем за смъртта на жена при катастрофа

Окръжна прокуратура - Бургас задържа за срок до 72 часа Х.Б. Той е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 77-годишна жена и тежка телесна повреда на нейният съпруг при катастрофа, съобщават от държавното обвинение. Престъпното деяние е осъществено на 12.08.2025 година на път в землището на община Поморие.

Прокуратурата, въз основа събраните до този момент доказателства и закона, е приела, че е налице обосновано подозрение, че обвиняемият, управлявайки автомобил в тъмната част на денонощието, е нарушил правила за движение по пътищата, допуснал е пътно произшествие с мотопед, с който са се придвижвали пострадалите съпрузи, а след това е и избягал от местопроизшествието.

С постановление на наблюдаващия прокурор при Окръжна прокуратура -Бургас е отнето свидетелството на правоуправление на МПС на обвиняемия.

Предстои Окръжна прокуратура - Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на Х.Б.