Бащата на Сияна призова: Дарете за майка с 2 деца, загубила дома си при пожар

Пожар е изпепелил из основи дома на майка на две деца от Горна Митрополия. Даниела Христова е бил на път, за да занесе дрехи на деца в нужда, когато огнената стихия унищожава дома й. За това разказва във фейсбук Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина в жестока катастрофа с тир на пътя Радомирци - Телиш на 31 март.

"Ако всеки от нас дари поне 1 лев, средствата ще стигнат дори за нова къща", призова Николай Попов.

Ето какво гласи цялата публикация на Попов:

Останките от дома на Даниела Христова от Горна Митрополия – майка на две деца.

Даниела е един от най-активните хора, които организират и подкрепят протестите срещу пътните убийства в Плевен.

Нещастието я сполетя, докато пътуваше да занесе дрешки на деца в нужда.

Днес тя самата има нужда от нашата помощ – за да има къде да се прибере със своите две деца.

Нека подадем ръка!

Споделете този пост – доброто е заразно.

Даниела Йорданова Христова

IBAN: BG30UBBS80021026087640