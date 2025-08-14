Бащата на Сияна призова: Дарете за майка с 2 деца, загубила дома си при пожар

Пожар е изпепелил из основи дома на майка на две деца от Горна Митрополия. Даниела Христова е бил на път, за да занесе дрехи на деца в нужда, когато огнената стихия унищожава дома й. За това разказва във фейсбук Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина в жестока катастрофа с тир на пътя Радомирци - Телиш на 31 март.
"Ако всеки от нас дари поне 1 лев, средствата ще стигнат дори за нова къща", призова Николай Попов.
Ето какво гласи цялата публикация на Попов:
Останките от дома на Даниела Христова от Горна Митрополия – майка на две деца.
Даниела е един от най-активните хора, които организират и подкрепят протестите срещу пътните убийства в Плевен.
Нещастието я сполетя, докато пътуваше да занесе дрешки на деца в нужда.
Днес тя самата има нужда от нашата помощ – за да има къде да се прибере със своите две деца.
Ако всеки от нас дари поне 1 лев, средствата ще стигнат дори за нова къща.
Нека подадем ръка!
Споделете този пост – доброто е заразно.
Даниела Йорданова Христова
IBAN: BG30UBBS80021026087640
😔Останките от дома на Daniela Hristova от Горна Митрополия – майка на две деца. Даниела е един от най-активните хора,...Публикувахте от Nikolaj Popov в Сряда, 13 август 2025 г.