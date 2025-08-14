ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изчезналият Йожи от Наглите станал покер звезда сл...

Времето София 33° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21104800 www.24chasa.bg

Бащата на Сияна призова: Дарете за майка с 2 деца, загубила дома си при пожар

1068
Бащата на Сияна - Николай Попов СНИМКА: Румяна Тонева

Пожар е изпепелил из основи дома на майка на две деца от Горна Митрополия.  Даниела Христова е бил на път, за да занесе дрехи на деца в нужда, когато огнената стихия унищожава дома й. За това разказва във фейсбук Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина в жестока катастрофа с тир на пътя Радомирци - Телиш на 31 март.

"Ако всеки от нас дари поне 1 лев, средствата ще стигнат дори за нова къща", призова Николай Попов.

Ето какво гласи цялата публикация на Попов:

Останките от дома на Даниела Христова от Горна Митрополия – майка на две деца.

Даниела е един от най-активните хора, които организират и подкрепят протестите срещу пътните убийства в Плевен.

Нещастието я сполетя, докато пътуваше да занесе дрешки на деца в нужда.

Днес тя самата има нужда от нашата помощ – за да има къде да се прибере със своите две деца.

Ако всеки от нас дари поне 1 лев, средствата ще стигнат дори за нова къща.

Нека подадем ръка!

Споделете този пост – доброто е заразно.

Даниела Йорданова Христова

IBAN: BG30UBBS80021026087640

Бащата на Сияна - Николай Попов СНИМКА: Румяна Тонева

😔Останките от дома на Daniela Hristova от Горна Митрополия – майка на две деца. Даниела е един от най-активните хора,...

Публикувахте от Nikolaj Popov в Сряда, 13 август 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)