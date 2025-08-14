Семейство от Турция с присъди за фалшиви белгийски паспорти

Семейство, турски граждани, на 30 и 38 г., се признаха за виновни пред Районен съд Кюстендил в две престъпления – влизане през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и за съзнателно ползване пред служител на ГКПП Гюешево с неистински официален документ – белгийски паспорт.

Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура – Кюстендил, защитата и подсъдимите. Обвиняемите Е. Б. и Ю. Б. се признават за виновни за това, че на 12.08.2025 г., на ГКПП Гюешево, са влезли през границата на страната от Република Северна Македония, без разрешение на надлежните органи на властта. На ГКПП Гюешево, при влизане в страната, на трасе „Входящи автобуси", съзнателно са представили пред служител на гранична полиция неистински официален документ – белгийска лична карта.

Обвиняемите ще изтърпят наказание „лишаване от свобода" за срок от по 6 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от по 3 години.

Определенията на Районен съд Кюстендил са окончателни и не подлежат на обжалване.