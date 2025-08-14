ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Балъков алармира за интернет измами с неговото име

Времето София 32° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21105037 www.24chasa.bg

Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил катастрофа с жертва край Бургас и избягал

2512
Блъснатият мотопед Кадър: NOVA

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на 59-годишния шофьор, който с колата си блъсна възрастно семейство с мотопед и избяга, съобщиха от Апелативната прокуратура.

Той е задържан за срок до 72 часа. Обвинението му е, че по непредпазливост е причинил смъртта на 77-годишна жена и тежка телесна повреда на нейният съпруг

Виновникът беше заловен, докато опитвал да заличи следите от удара по колата си.

Според държавното обвинение, шофьорът е нарушил правилата за движение по пътищата. С постановление на наблюдаващия прокурор е отнета и шофьорската му книжка.

Предстои Окръжна прокуратура -Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".

Блъснатият мотопед Кадър: NOVA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)