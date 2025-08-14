Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил катастрофа с жертва край Бургас и избягал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на 59-годишния шофьор, който с колата си блъсна възрастно семейство с мотопед и избяга, съобщиха от Апелативната прокуратура.

Той е задържан за срок до 72 часа. Обвинението му е, че по непредпазливост е причинил смъртта на 77-годишна жена и тежка телесна повреда на нейният съпруг

Виновникът беше заловен, докато опитвал да заличи следите от удара по колата си.

Според държавното обвинение, шофьорът е нарушил правилата за движение по пътищата. С постановление на наблюдаващия прокурор е отнета и шофьорската му книжка.

Предстои Окръжна прокуратура -Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".