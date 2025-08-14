ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Балъков алармира за интернет измами с неговото име

Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж за кражба на автомобил

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 41-годишен мъж за кражба на автомобил, съобщиха от държавното обвинение.

На 08.06.2025 г. около 07,40 часа от паркинг на автокъща в София обвиняемият Я.Д. откраднал лек автомобил, марка „Хюндай", модел „Айоник 5", от владението на О.Д.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от 1 до 10 години.

Я.Д. е осъждан за идентични деяния. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

