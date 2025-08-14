Най-добрите в света тренират наш екип за състезание по реанимация

Един от най-добрите отбори в света тренира български реанимационен екип за участие в престижното европейско състезание Euro Simcup. Състезанието по реанимационни умения се провежда всяка година в рамките на Европейския конгрес по спешна медицина, който тази година ще бъде във Виена, съобщиха от Съюза на парамедиците.

За първи път страната ни изпраща отбор за участие в състезанието. В него участват лекари, парамедици, медицински сестри.

Българският отбор ще премери сили с най-добрите в Европа, демонстрирайки професионализъм, екипност и отдаденост на каузата за спасяване на човешки животи. Това е исторически момент за спешната помощ в България и за международното признание на уменията на българите, казват от Съюза на парамедиците.

За да помогне в подготовката, в България пристигна отборът на Румъния, който от години се нарежда сред първите места в европейското състезание.

Тренингът се проведе в модерния симулационен център на ВМА, в условия, близки до реалните, което е ключово за високото ниво на подготовката.

Обучението е базирано на изцяло реални ситуации, случаи и симулации.

"Подготовката на първия ни екип за Euro Simcup е сбъдната мечта на българските парамедици. Изключително благодарни сме на румънските ни

колеги за техния опит и подкрепа, както и на ВМА за предоставената база. Тази съвместна работа ни дава шанс да се представим достойно на международната сцена и доказва, че с общи усилия можем да достигнем

световни стандарти в спешната помощ", каза д-р Теодор Цанков, зам.-председател на Съюза на парамедиците в България и ръководител на българския отбор.