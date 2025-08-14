Нов случай на починал като Явор Георгиев във Варна, този път в Стара Загора

Окръжната прокуратура в Стара Загора разследва причините за смъртта на 26-годишен мъж, който е починал на 13 август 2025 г. в болница, отведен там от полицията.

Същият ден на тел. 112 е бил подаден сигнал, че 26-годишният мъж е употребил наркотици и буйствал на обществено място, близо до автогарата. На мястото са пристигнал екип на Спешна помощ, като медиците направили опити да го успокоят и да го качат в линейката, но не са успели. Мъжът продължавал да буйства, като поради тази причина били повикани и на място пристигнали полицейски служители. С тяхна помощ той е бил качен в медицинския автомобил и откаран в болнично заведение в Стара Загора. Мъжът е бил настанен в отделение по реанимация, където по-късно, към 21 часа, е починал.

По данни на свидетели през деня той бил употребил наркотични вещества, заради което буйствал и не се чувствал добре. По тялото му не са открити следи от насилие.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и др.

Смъртта на Явор Георгиев изкара политици и граждани на площада във Варна с обвинения и искания за оставка на вътрешния министър.

36-годишният мъж почина на 7 юни, след като беше задържан от двама полицаи във Варна. По информация на властите той се обадил сам на 112, за да потърси помощ. Казал, че се намира на бензиностанция във Варна, майка му била отвлечена, а някой спрял тока в жилищния му блок.

От МВР твърдят, че отишлите на място полицаи заварили Явор гол до кръста, без лични документи. Започнал да буйства, заради което полицаите го завели в психиатрията, където починал.

Случаят стана известен в социалните мрежи, след като се появи клип от задържането на Явор. На него се вижда как двама полицаи се борят с мъжа, за да му сложат белезници и да го качат в пристигналата линейка.

Вътрешният министър Даниел Митов отстрани директора на Областната дирекция на МВР във Варна Андрей Ангелов. Бяха отстранени и шефът на Второ Районно управление във Варна и полицаите, задържали Явор. Главният прокурор Борислав Сарафов изиска от Окръжната прокуратура във Варна нова, допълнителна комплексна съдебномедицинска експертиза за смъртта на варненеца.

Тройната експертиза показа, че смъртоносен микс от кокаин и алкохол убил Явор, а не полицаите.

Остра интоксикация, причинена от смъртоносния коктейл, е довела до сърдечносъдова и дихателна недостатъчност и е причинила смъртта на Явор.