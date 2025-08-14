Има нужда от доброволци за пожара над село Илинденци за утре, 15 август, съобщиха от Национална асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) в социалната мрежа фейсбук.

Всички желаещи трябва да се явят на сборния пункт между 05:00 и 10:00 часа, като в този интервал ще бъде създадена организация за транспортиране на доброволците.

От НАДРБ посочват, че ще бъдат допускани и спонтанни доброволци, но при спазване на всички мерки за сигурност. От асоциацията обясниха ,че всички доброволци задължително трябва да търсят ръководител на място, за да получат инструкции и конкретни задачи.

Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по възможност с огнеупорно защитно облекло, каска, защитни очила, респиратор или маска, ръкавици, които са устойчиви на топлина, както и здрави обувки или ботуши, обясниха от асоциацията.

От НАДРБ посочват, че в случай че желаещите да бъдат доброволци нямат огнеупорно облекло, трябва да бъдат подготвени с дълги дрехи от несинтетични материи, светлоотразителни елементи на ръкавици, очила и маски, както и задължително да си носят храна и вода.

От доброволческата асоциация заявяват, че гасенето на пожари носи реален риск за здравето, като хората, които ще се включат трябва да спазват стриктно инструкциите.

Два хеликоптера са на терен и подпомагат усилията на огнеборците за овладяването на пожара в Пирин. Работим се и на двете огнища - над Илинденци, община Струмяни, и над село Плоски, община Сандански. Екипите остават същия брой. На място са 15 служители от Национален парк "Пирин", 70 пожарникари около 50 служители на горски стопанства в региона и около 20 военнослужещи, съобщи директорът на РДПБЗН.

Пожарът в района на село Илинденци възникна на 25 юли около 20:42 часа. Веднага на място бяха изпратени три пожарни автомобила с осем служители на Районна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- Благоевград, както и служители на Държавното горско стопанство. Въпреки това огънят се разраства бързо. Наложи се евакуацията на петима души, живеещи във вилната зона над село Илинденци. Заради разрасналия се пожар на 29 юли областният управител Георги Динев активира системата BG-ALERT за спешна евакуация в района на санданското село Плоски. Изведени бяха над 400 души, които след преминаването на опасността се върнаха в домовете си два дни по-късно.