Разкриха престъпна група за международен трафик на наркотици

Разкриха организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества.

Има задържани лица и повдигнати обвинения.

Спецакцията е била реализирана съвместно между Окръжна прокуратура – Пловдив, ДАНС и ГДБОП.

На брифинга участват Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Славена Костова и Светослава Пенчева, прокурори в Окръжна прокуратура – Пловдив, ст. комисар Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП и Цветин Тодоров, представител на ДАНС и Пламен Пантов, зам.-районен прокурор.