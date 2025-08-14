ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Балъков алармира за интернет измами с неговото име

Времето София 32° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21105367 www.24chasa.bg

Разкриха престъпна група за международен трафик на наркотици

1848
Полиция СНИМКА: 24 часа

Разкриха организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества.

Има задържани лица и повдигнати обвинения.

Спецакцията е била реализирана съвместно между Окръжна прокуратура – Пловдив, ДАНС и ГДБОП. 

На брифинга участват Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Славена Костова и Светослава Пенчева, прокурори в Окръжна прокуратура – Пловдив, ст. комисар Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП и Цветин Тодоров, представител на ДАНС и Пламен Пантов, зам.-районен прокурор.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)