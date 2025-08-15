„Електрохолд” стартира платформата energoto.bg

Малкият и средният бизнес вече имат по-лесен и удобен достъп до свободния пазар на електроенергия. Новата онлайн платформа energoto.bg, разработена от „Електрохолд Продажби”, позволява сключване на договори за доставка на ток при актуални пазарни цени – бързо, лесно и изцяло онлайн.

„Осъзнаваме колко предизвикателно е за бизнеса да се ориентира на свободния пазар и да направи избор. С energoto.bg даваме възможност на малки и на по-големи компании да намерят най-подходящия продукт – с предвидими условия, прозрачност и по-добър контрол върху разходите”, казва Тодор Матев, ръководител „Търговска мрежа” в „Електрохолд Продажби”.

Платформата е проектирана така, че да улесни потребителите

Информацията за цените е представена ясно, което позволява на клиентите да направят бърза оценка на потенциалните ползи от преминаване към нов договор. Клиентите могат да избират между договори със срок от 12, 24 или 36 месеца, като получават съответно отстъпка от 6, 12 или 18 лв./MWh от базовата дневна цена. Така се осигурява предвидимост и дългосрочно партньорство, което носи реална полза на бизнеса.

„За бизнеса всяка стотинка е важна и всяка минута е ценна. Стремим се да спестим и двете чрез този инструмент. Показателно е, че още в първата седмица след старта на платформата няколкостотин компании са подали заявления за сключване на договор”, допълва Матев.

Energoto.bg е част от по-широкото портфолио на „Електрохолд Продажби”, което включва договори с фиксирани и борсови цени, индивидуални решения за корпоративни клиенти, както и консултации и изпълнение на фотоволтаични проекти за собствени нужди.

На фона на конкурентни решения, базирани на фиксирани тарифи или обвързване с борсови цени, energoto.bg се откроява с модела „цена на деня с отстъпка” – комбинация от прозрачност и гъвкавост, каквато досега липсваше в сегмента. Варна е сред ключовите региони в плановете за развитие на „Електрохолд Продажби”. През миналата година компанията откри търговски център на бул. „Владислав Варненчик” 2.

Там бизнес клиентите могат да получат на място експертна консултация при избора на най-подходящ продукт от портфолиото на „Електрохолд Продажби”,да разберат какви са възможностите за преминаване към по-изгодни условия на свободния пазар и да оптимизират енергийните си разходи. Екипът на варненския офис е на разположение за съдействие при преминаване към нов доставчик или адаптиране на съществуващ договор според конкретните нужди на клиента.