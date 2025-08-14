Ремонт променя маршрута на автобус № 20 и затваря временно две кръстовища в Русе

Предстоят временни ограничения в движението в два ключови участъка на Русе заради изпълнението на дейности, насочени към повишаване безопасността на пешеходците. В рамките на проекта „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община Русе" ще се извършват строително-монтажни работи, които налагат забрана за преминаване на моторни превозни средства, съобщават от пресцентъра на общината.

От 18 август (понеделник) до 16 септември (вторник) ще бъдат напълно затворени за движение кръстовището на ул. „Хан Аспарух" с ул. „Д-р Петър Берон" /в района на ОУ „Иван Вазов"/ и кръстовището на ул. „Котовск" с ул. „Измаил" /в района на СУПНЕ „Фридрих Шилер"/.

В резултат на ограниченията, автобусна линия № 20 с направление „Обръщало – пл. „Прага" – север – „Сент Уан" ще се движи по променен маршрут за целия период на строителните дейности. Между спирките „Обръщало – пл. „Прага" – север" и „Подстанция – север" автобусите ще преминават по ул. „Рига", ул. „Братислава" и бул. „Липник", като ще спират и на спирка „Мол Русе".

Община Русе призовава гражданите да се движат с повишено внимание в засегнатите райони и да спазват въведената временна организация на движение.