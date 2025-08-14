ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Балъков алармира за интернет измами с неговото име

Времето София 32° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21105589 www.24chasa.bg

Ремонт променя маршрута на автобус № 20 и затваря временно две кръстовища в Русе

728

Предстоят временни ограничения в движението в два ключови участъка на Русе заради изпълнението на дейности, насочени към повишаване безопасността на пешеходците. В рамките на проекта „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община Русе" ще се извършват строително-монтажни работи, които налагат забрана за преминаване на моторни превозни средства, съобщават от пресцентъра на общината.

От 18 август (понеделник) до 16 септември (вторник) ще бъдат напълно затворени за движение кръстовището на ул. „Хан Аспарух" с ул. „Д-р Петър Берон" /в района на ОУ „Иван Вазов"/ и кръстовището на ул. „Котовск" с ул. „Измаил" /в района на СУПНЕ „Фридрих Шилер"/.

В резултат на ограниченията, автобусна линия № 20 с направление „Обръщало – пл. „Прага" – север – „Сент Уан" ще се движи по променен маршрут за целия период на строителните дейности. Между спирките „Обръщало – пл. „Прага" – север" и „Подстанция – север" автобусите ще преминават по ул. „Рига", ул. „Братислава" и бул. „Липник", като ще спират и на спирка „Мол Русе".

Община Русе призовава гражданите да се движат с повишено внимание в засегнатите райони и да спазват въведената временна организация на движение.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)