През 2025 г. започва обучение деветият випуск по специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили”. Проектът „Военен лекар” стартира през 2017 г. чрез тристранно сътрудничество между Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна и Военномедицинска академия - София. Обучението се провежда едновременно в двата университета, а последната година е във ВМА. Осъществява се в редовна форма по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания. Курсът е шест години, включва десет семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.

ПРЕДИМСТВА:

Без такси за обучение и в двата университета;

Гарантирана реализация след завършване с договор за работа като военен лекар – 10 години;

Осигурено настаняване, хранене, военно и медицинско облекло, учебници и учебни пособия, стипендии, участия в научни форуми;

В края на 6-годишното обучение абсолвентите получават 2 дипломи: магистър по медицина и бакалавър по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”;

Възможност за специализация във ВМА, където се учат от специалисти на световно ниво;

Повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни-членки на НАТО;

Безплатно медицинско обслужване и задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука;

Възможност за ползване на почивната и спортната база на Министерството на отбраната.

По време на следването си курсантите получават ежемесечна стипендия от 750 до 800 лв. и имат възможност за допълнителна стипендия за успех от 150 до 200 лева.

Успешно завършилите получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” от ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” и „магистър” по медицина. Следва гарантирана професионална реализация като офицери в структурите на ВМА.

По време на следването си курсантите имат възможност за обучение по чужд език съгласно стандарт на НАТО и получаване на сертификат, както и възможности за обучение и специализации в университети на страни от Европейския съюз, както и по програма „Еразъм+”.

ИЗПИТИ:

1. Биология (МУ-Варна)

2. Химия (МУ-Варна)

3. Физическа годност (ВВМУ)

4. Психическа пригодност (ВВМУ)

5. Медицински преглед - пълен (МБАЛ-ВМА-Варна)

6. Тест по английски (ВВМУ).

Стани военна медицинска сестра!

Същата тристранна образователна програма предлага обучение и за военни медицински сестри. След завършване на пълния курс, който е 4 години, обучаемите получават образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Медицинска сестра” от МУ-Варна и четвърта степен на професионална квалификация по военна специалност „Медицинско осигуряване на въоръжените сили” от Професионалния старшински колеж на Военноморското училище. По време на следването обучаемите са със статут на кадети. След завършване на медицинското си образование придобиват старшинско звание „старшина II степен“.

Медицинското обучение се осъществява в Медицински университет - Варна, а специализираното военно и военномедицинско обучение - във ВВМУ и ВМА – София.

ПРЕДИМСТВА:

Без такса за обучение в двата университета;

Осигурено настаняване, хранене, военно и медицинско облекло;

Безкомпромисно качество на обучение.

ИЗПИТИ:

1. Биология (МУ-Варна)

2. Физическа годност (ВВМУ)

3. Психическа пригодност (ВВМУ)

4. Медицинско освидетелстване на годността (МБАЛ-ВМА-Варна)

5. Психологична оценка (ВВМУ).