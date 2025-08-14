Атанас Зафиров се срещна с посланика на Виетнам Нгуен Тхи Мин Нгует

Председателят на НС на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров се срещна с Н. Пр. Нгуен Тхи Мин Нгует - извънреден и пълномощен посланик на СР Виетнам, съобщават от пресцентъра на БСП.

Зафиров наблегна, че отношенията между двете държави имат стабилна 75 годишна история и Виетнам е важен партньор за България. По думите му, отношенията между двете държави имат здрава основа, но и нужда от допълнително насърчаване и надграждане. Той обясни, че БСП държи на затвърждаване на контактите си със страните в района на Югоизточна Азия.

Посланик Нгуен Тхи Мин Нгует заяви, че сред основните приоритети на нейния мандат в България е издигане на партньорството на двете ни страни на ново ниво. Тя изрази благодарност към БСП, за съдействието и добрите отношения, спомогнали и за добра комуникация между държавите ни.

Посланик Нгуен Тхи Мин Нгует вече е провела срещи с трима от министрите на БСП - Обединена левица и е поставено начало на един добър диалог. Като успешна стъпка за засилването на сътрудничеството между двете страни посланикът посочи въвеждането на безвизов режим за българските туристи във Виетнам. Тя отправи поздравления към ръководството на БСП за развитието и участието в управлението.

По време на срещата бе подчертана нуждата от засилване на икономическото сътрудничество, културния обмен, развитието на туризма и технологиите.

Зафиров отправи покана за посещение на виетнамска делегация на високо равнище. "Това ще спомогне не само за заздравяване на връзките между двете ни партии, но и между България и Виетнам", заключи той.

В срещата взеха участие и Драгомир Стойнев - заместник-председател на Народно събрание, заместник-председател на НС на БСП, председател на ПГ на "БСП-ОЛ", Цветелина Пенкова - евродепутат и секретар по международна дейност на Изпълнителното бюро на БСП, Георги Гогов - началник на Политическия кабинет на председателя на НС на БСП, Нгуен Доан Мин - първи секретар на посланика на Виетнам в Република България и Чъонг Нгок Нам - първи секретар на посланика на Виетнам в Републлика България.