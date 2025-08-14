ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян украинец катастрофира в Слънчев бряг

Времето София 33° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21105631 www.24chasa.bg

100 години навърши баба Райна Тахчиева от Разлог

Тони Маскръчка

2060
100 години навърши баба Райна Тахчиева.

100 години навърши баба Райна Тахчиева от Разлог.
Родена на 14 август 1925 година, столетничката е първата в рода си, достигнала тази внушителна възраст.
За да споделят радостта от големия ден, около рожденичката се събраха нейните деца и внуци.
Сред гостите бе и нейният 88-годишен брат, дошъл лично да я поздрави. Съседи и приятели пристигнаха с огромни букети, усмивки и топли думи.

От името на кмета на Община Разлог, инж. Красимир Герчев, голяма торта, цветя, специални поздравления и пожелания за здраве и спокойни дни, поднесе зам.-кметът по социални дейности инж. Гергана Костова.
Баба Райна с усмивка и вълнение сподели с нея спомени от младините, спомени за семейството и за дългия си, изпълнен с труд и обич живот.

Поздрави и букет цветя поднесе и директорът на Домашния социален патронаж Елиза Костадинова.
Баба Райна е майка на две дъщери, има петима внуци, много правнуци, а отскоро е горда пра-пра баба на близнаци.

Животът ѝ е белязан от труд и постоянство. Години наред работи на полето, където се чувства свободна, дълго време е била готвач, запомнена с вкусните си гозби, приготвени с много любов. Обича да плете – плела е много - винаги красиво и пъстро.
За своите 100 години баба Райна е преживяла и добро, и лошо, но винаги е запазила борбения си дух и топлото си сърце. Днес тя е живото доказателство, че любовта към хората, трудът и усмивката могат да победят времето.

100 години навърши баба Райна Тахчиева.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)