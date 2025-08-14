Шофьорка блъсна жена на тротинетка в село Владимировци

Жена на тротинетка е пострадала при пътен инцидент на входа на самуилското село Владимировци, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Сигналът за катастрофата е получен на тел.112 около 13:00 ч. днес. Докато се движела към селото, вдясно по пътното платно, 39-годишната жена с електрическото превозно средство е била изпреварена от лек автомобил "Сеат Ибиса". При маневрата 26-годишната шофьорка от село Ножарово не преценила странично разстоянието, закачила с огледалото си и съборила на земята жената с тротинетката.

Пострадалата е транспортирана в болницата в Разград, където се изяснява състоянието й, посочи Георгиева. Тя добави, че водачката на автомобила е тествана за употреба на алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни, пише БТА.

Брат и сестра пострадаха преди дни при катастрофа, станала на кръстовището между улиците „Дунав“ и „Васил Левски“ в Разград. На управлявалия млад мъж електрическа тротинетка бе съставен акт от полицията.