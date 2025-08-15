Има места, които не просто променят начина, по който живеем – те променят самото ни усещане за живот. В центъра на един от най-живописните морски градове на Европа започва строителството на проект, обещаващ да промени представата за градски живот до морето. Central 200 Varna е адрес от бъдещата история на Варна. Място, където плажът, градът и животът се срещат.

В света на елитните недвижими имоти има проекти, които не просто запълват градския пейзаж, а го преобразяват – създават ново усещане за място, престиж и начин на живот. Както One Hyde Park промени представата за лукса в Лондон, 56 Leonard Street – силуета на Манхатън, или Bos¬co Verticale – зелената идентичност на Милано, така и в един от най-обичаните морски градове на България се появява нова архитектурна емблема.

Локация без аналог – където всичко е на една ръка разстояние

Нямате нужда от автомобил! Това е място, където културата е на няколко крачки, морето – на една разходка, а ежедневните удобства са подръка. Супермаркетът „Лидл на приземния етаж”, подземният паркинг, ресторантите и оживлението наоколо създават онзи баланс между комфорт и енергия, който градският живот търси.

Местоположението е истинско „златно сечение” на градската карта. Разположена само на 850 м от златистата ивица на градските плажове и на същото разстояние от 820-декаровата Морска градина – обявена за шедьовър на парковото изкуство, създаден от виенския майстор Антон Новак, сградата предлага не просто жилище, а изживяване, в което морският бриз, културният пулс и градската елегантност се срещат в съвършена хармония. В рамките на кратка разходка се разкрива културната сърцевина на града – драматичният театър, концертните зали, музеите и галериите, в които кипи артистичният живот.

Central 200 Varna е в сърцето на колоритната среда на стара Варна, наситена с банки, офиси на емблематични компании като БМФ и цяла плеяда организации, свързани с морския бизнес, младежки стартъпи и реновирана градска среда. В непосредствена близост (150 м) е артпространството „Таляна”.

Това е районът в Стара Варна с най-висока концентрация на културно-историческо наследство, включващо както сгради – паметници на културата, така и археология. Отличава се със застрояване близко до човешкия мащаб, разнообразие от архитектурни стилове, малки улички и относително спокойствие в сърцето на града.

Подобно на престижните имоти в централните части на Барселона, Ница или Кан, тук ценността се крие не само в квадратните метри, а в локацията, концепцията и силно ограничената възможност за подобни нови проекти в сърцето на града. Това е адрес, който не просто се купува – той се притежава като част от личната история на собственика.

Кулинарната сцена е също толкова впечатляваща – над 90% от най-награждаваните ресторанти и кафенета на града са в района. Менюта, вдъхновени от Средиземноморието, Близкия изток и Азия, авторски десерти, вино от местни изби – всичко това е част от ежедневието.

А когато денят отстъпи място на нощта, районът оживява с най-добрите клубове и коктейлни барове – енергия, сравнима с нощния живот на Ибиса.

Сграда с характер и визия – технологичен и естетически връх

Изцяло южна, фасадата на 14-етажната резиденция е резултат от най-новите постижения в строителните технологии и архитектурния дизайн, изпълнена с материали от последно поколение – устойчиви на солен морски въздух и с отлични енергийни характеристики клас А (както и всички предходни проекти на инвеститора – „Варна сити парк”). Всяка линия от фасадата е изчистена, съвременна, подчинена на светлината. С интегрирани панорамни остъкления и детайли, които подчертават динамиката на формата, сградата ще се превърне в нова визуална отправна точка на града. Конструкцията е създадена с мисъл за бъдещето – позволява обединяване или преоформяне на апартаменти според индивидуалния стил и нужди на собствениците. Този подход, познат от най-иновативните проекти в Сингапур, Ню Йорк и Дубай, позволява пълна персонализация на пространството.

Общите части са завършени с материали от най-висок клас, дизайнерско осветление и акустично третирани пространства, които създават усещане за тишина и изисканост. Всеки вход разполага с два високоскоростни асансьора Schindler – товарен и пътнически, осигуряващи удобство и безкомпромисна функционалност.

Апартаменти с панорама, зеленина и социални пространства

Всяко жилище е ориентирано на юг, с просторна лоджия или балкон, а някои апартаменти имат тераси с размер на стая – рядко срещан лукс в централните части на града. Френските прозорци, разкриващи морска панорама и красотата на Стара Варна, са във всяко жилище. Благодарение на конструкцията на сградата, пространства от 50 кв. м без колони и по-големи помещения са напълно постижими. Ограничението е само в мокрите помещения и въздуховоди. Например при поява на нов член на семейството може да отделите спалня от голямата си дневна и т.н. Оттук погледът обхваща едновременно исторически символи на града – катедралния храм, драматичния театър, вълнолома, пристанището, и природните богатства като Варненското езеро. Живеещите ще имат достъп до частен зелен парк от 800 кв. м – оазис на спокойствието в самия център. А покривна тераса със същата квадратура е проектирана като място за общуване, релакс и активен живот: сутрешна йога с изглед към морето, вечерен аперитив с приятели или просто мигове на тишина под открито небе.

Активен и здравословен начин на живот

На пешеходно разстояние са разположени модерни спортни съоръжения – плувни басейни с минерална вода, фитнес центрове, велоалеи, яхтено пристанище, крайбрежната алея и парк, тенис кортове и любими места за риболов, които побират спорта и хобито в рамките на един ден. Тази близост до морето и природата, съчетана с динамиката на централния градски живот, е комбинация, която трудно може да бъде постигната – и именно това превръща проекта в „единствен по рода си”.

Инвестиция с висок потенциал

От 200-те жилища 40 са студиа – едностайни апартаменти с изключително търсене, които съчетават нисък праг на инвестиция с висок потенциал за доходност. Благодарение на стратегическото местоположение – съседен хотел, културни забележителности, централна жп гара и ключови туристически точки, те предлагат целогодишна заетост независимо от сезона. Летните месеци привличат туристи, зимните – бизнес пътуващи, студенти и дългосрочни наематели. Резултатът са стабилен приход и бърза възвръщаемост – комбинация, рядко срещана в премиум сегмента.

Красимир Узунов: Това не е просто нова сграда. Това е нова гледна точка към града и морето

За визията зад новата емблема на Черноморието Central 200 Varna - 14-етажната резиденция в сърцето на града, разказва инвеститорът Срещаме се с Красимир Узунов, инвеститора на проекта, в офиса му, където върху голямата маса са разположени мащабни макети, проби от фасадни материали и панорамни снимки на града. Разговорът започва с един прост, но логичен въпрос.

– Какво ви накара да започнете именно този проект тук и сега?

- Тази локация е уникална. Представете си – центърът на града, но с плажа и парка буквално на няколко минути пеша. Културният живот, кулинарната сцена, нощният ритъм – всичко е на една ръка разстояние.

Подобни зони се срещат рядко в световен план – като района около La Barceloneta в Барселона или Southbank в Лондон, но тук имаме още по-интензивно усещане за близост между морето, парка и града.

– Архитектурно проектът изглежда съвременен, но и с много социални пространства. Какъв е замисълът?

- Всеки собственик на апартамент ще може да се радва на най-красивите гледки, разкриващи се от Central 200 Varna. Сградата е без аналог в Стара Варна със своя частен зелен парк от 800 кв. м, който е истински оазис в центъра. В допълнение живеещите ще разполагат и с обща покривна тераса с алеи, пейки и места за спорт. Площадка на „градския покрив” с размерите на цял етаж. Искаме това да са места, където хората ще се срещат, ще пият кафе, ще правят йога или ще гледат залеза.

– Какво е мястото на спорта и активния начин на живот в концепцията?

- В радиус от километър има плувни басейни с минерална вода, фитнеси, велоалеи, яхтено пристанище, крайбрежната алея и парк, тенис кортове и отлични места за риболов. Това е среда, в която може да живеете динамично, но и да се отпуснете в същия ден. Това е голяма част от привлекателността за хора, които идват от големи градове като София, Букурещ или дори Берлин – тук получават ритъма на големия град и спокойствието на курортал

– Какво бихте казали на хората, които разглеждат проекта като инвестиция?

- Подобни централни локации с близост до морето и парка са изключително редки. В големите европейски градове подобни имоти запазват и увеличават стойността си във времето. Купувачът тук не придобива просто квадратни метри – придобива адрес и начин на живот, който ще остане ценен и след десетилетия. Сградата се очаква да привлече не само местни купувачи, но и инвеститори от Централна и Западна Европа, търсещи баланса между качество на живот, сигурна инвестиция и силна връзка с природата. Това не е просто нова сграда. Това е нова гледна точка към града и морето.