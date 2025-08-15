Кметът инж. Атанас Стоилов: Дължим го на бизнеса и на хората, избрали да живеят при нас

23 населени места на територия 460,54 кв. км, свързани с над 100 км четвъртокласни пътища и респектиращите 192 километра улична мрежа. Повече от 30 000 жители и над 600 млн. лв. инвестиции в екологично чисти производства, складови и логистични бази. Така изглежда в числа най-кратката визитка на община Аксаково, един от икономическите двигатели на региона, на чиято територия е в ход обособяването на бъдещата най-голяма индустриална зона в Българиял

„Сериозната територия, на която са разположени населените места в общината, е предизвикателство, тъй като наш безусловен приоритет е пътната свързаност и инфраструктура да бъдат на ниво. Това гарантира комфортен живот на хората и прекрасни условия за инвеститорите, които имат желание да правят бизнес при нас”, коментира кметът на общината инж. Атанас Стоилов.

инж. Атанас Стоилов

„Територията на община Аксаково се обслужва от 16 общински пътища IV клас с обща дължина 104,9 км. В населените места имаме улична мрежа с обща дължина 192 км. Поддръжката и ремонтът на транспортната инфраструктура изискват огромен за мащабите на общината финансов ресурс, който не е по силите на общинския бюджет. Това налага непрекъснато търсене на външни източници на финансиране и прилагане на подход за съчетано финансиране, за да подобрим състоянието на общинската техническа инфраструктура”, обяснява инж. Стоилов.

С помощта на този подход в последните няколко години са ремонтирани пътните отсечки до над 90% от населените места: 9 км между Аксаково-Игнатиево-Припек и Слънчево, 0,5-километровата отсечка от магистрала “Хемус” до с. Слънчево, участъкът от път VAR1081 за с. Въглен с дължина 2,4 км, почти 2 км отсечка от път VAR3030 за с. Яребична, 5-километров участък от VAR2028 за с. Долище с дължина 5 км, 2,65 км от кръстовище с III - 902 до с. Климентово от пътя VAR1031. Основно ремонтирани са почти 100% от улиците в Аксаково, с изключение на новите квартали в западната част на града. Започна поетапно ремонт на улиците в град Игнатиево. Ежегодно се извършва поетапно ремонт и преасфалтиране на улици в останалите населени места с осигурените средства от общинския бюджет.

„В момента продължава ремонтът на общински път VAR2021 - /I - 2/ - Игнатиево - Доброглед - /III - 2901/ с дължина 6,4 км и участъци от път VAR2033 за с. Орешак с обща дължина 5,5 км. Осигурено е финансиране и предстои ремонт по одобрен проект на участък от път VAR1022 за с. Езерово (I - 2, Аксаково - Граница община (Аксаково - Белослав) с дължина 2 км. Очакваме подписване на договор за финансиране на одобрен инвестиционен проект за ремонт на участък от път VAR1026 (II-29 – Любен Каравелово) с дължина 1,8 км. В процес на подготовка са инвестиционни проекти за ремонт на участъци от път VAR2086 - III - 2902 / Куманово - Граница община (Варна - Аксаково) с дължина 2,6 км и VAR3025 за с. Зорница с дължина 4,2 км, както и пътя, който свързва селата Новаково и Долище”, изброява кметът.

След като наложихме територията на община Аксаково като предпочитано място за бизнес, се радвам, че превърнахме селата в желани места за живот от млади, активни хора в последните 5-6 години. Това наложи фокусиране на усилията ни към ударно инвестиране в инфраструктурата, за да гарантираме бърз и сигурен достъп до всяка точка на общината, призна той.