Уважаваме миналото, създаваме настоящето, вдъхновяваме бъдещето

„Агрополихим” отбеляза своята 50-годишнина с поредица от значими събития, посветени на хората, изградили компанията през годините. Юбилейната програма започна с тържествена среща с ветераните на завода, съпроводена с музика, благодарствени плакети, обиколка на производството и символично засаждане на дръвчета. Празничната атмосфера продължи с четири специални дни за настоящите служители – организирани така, че всеки екип да се включи пълноценно в игри, споделени моменти, вечерни тържества и церемонии по отличаване. Програмата завърши с изискано събитие за партньори и контрагенти в двореца „Евксиноград” – вечер, посветена на доверието, сътрудничеството и бъдещето, което компанията гради заедно със своите съмишленици.

През тези пет десетилетия компанията „Агрополихим” нееднократно е въвеждала иновативни решения с дългосрочно екологично въздействие и значим принос към развитието на сектора. Сред най-значимите примери е инсталацията за производство на пара от биомаса, въведена през 2015 г. Тя замести почти изцяло използването на фосилни горива, превръщайки растителните остатъци от земеделието в енергийно гориво – пример за успешна кръгова икономика.

Друг забележителен принос е пилотният проект за намаляване на емисиите на диазотен оксид от производството на азотна киселина, реализиран още през 2005 г. в партньорство с Дания. Това новаторско решение, превърнало се в световен стандарт, е допринесло за намаляване на над 8 милиона тона CO2-еквивалент.

Водена от този дух, компанията продължава да инвестира устойчиво – с нов подвижен железопътен състав за по-ефективна логистика, нов цех за калциев нитрат, партньорство с Ecofol и изграждане на трети резервоар за амоняк като част от дългосрочна стратегия за модернизация и растеж.

Като естествен завършек на юбилейната година „Агрополихим” подготвя изложби във Варна и в Девня, които ще съберат историите, моментите и емоциите от изминалите пет десетилетия и ще ги споделят с широката общественост.

В подготовка е и юбилейна книга – с лични разкази на служители, спомени от времето на приватизацията, предизвикателствата по пътя и най-значимите проекти и инвестиции през годините. Един разказ за хората, за усилията, за дългия път – и за посоката, която „Агрополихим” продължава да следва с увереност.