Фотоволтаична електроцентрала ще има върху покрива на общинската администрация

Центърът на Вълчи дол скоро ще е неузнаваем. Въпреки непосилните жеги работата по основния ремонт на централния площад „Христо Ботев” в града не спира. След подмяната на подземната инфраструктура започна полагане на новата настилка по алеите и оформяне на зелените площи. Специално изработените павета ще бъдат подредени в шарките на шевица, характерна за добруджанската етнографска област. Финансирането - 1 212 940 лева, е от държавния бюджет. Със собствени средства на третата по големина община във Варненска област продължава реконструкцията на Културния дом. Ще бъдат обновени основната зала, помощни и сервизни помещения. Ремонтът започна с монтаж на озвучителна система, финансиран от Програмата за развитие на селските райони с 27 100 лева. Предстои енергийно обновяване сградата на общината за 1 821 472,31 лева. От тях 1 610 882,58 лв. са безвъзмездна помощ от Националния план за възстановяване и устойчивост, а 210 589,73 лв. - от общината.

Проектът, който трябва да приключи до 30 юни 2026 г., включва основен ремонт на административната сграда на общината за по-добра енергийна ефективност. Ще бъдат намалени енергийните загуби с топлоизолация, нова дограма и монтаж на термопомпа, а на покрива ще се изгради фотоволтаична електроцентрала с мощност 75 kWp. В резултат ще бъде достигнат клас на енергопотребление „А”. Изпълняват се още два проекта за енергийна ефективност.

Детска градина „Здравец” в града ще използва слънчева енергия собствено производство с 976 616 лв. по Програмата за развитие на селските райони. В първите дни на август започна работата по топлоизолация, подмяна на дограмата и осветителните тела. След това ще бъде монтирана фотоволтаична система.

Основен ремонт за енергийно обновяване започва и в сградата на читалище „Просвета - 1926 г.” в с. Михалич. Той е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост със 732 969 лева. Строителните работи трябва да приключат на 30 юни 2026 г. Целта е потреблението на енергия да спадне с 30%, да се намалят разходите за ток и да се подобрят условията за културни занимания.

Кметът Калоян Цветков: На дневен ред е грижата за самотните възрастни хора

В следващите месеци стартираме 2 проекта в помощ на възрастните хора с когнитивни затруднения. За тези, които живеят в домовете си, разработихме гривна с QR код. Всеки жител на общината, който страда от деменция или епилепсия, ще я получи безплатно. Кодът генерира текст с информация за човека с гривната и контакт с негови близки.

Започнахме изграждане на 7 нови социални услуги, които ще осигурят живот в домашна среда на 90 възрастни с умствени увреждания. Проектът е финансиран с 9,15 млн. лв. от Националния план за възстановяване и устойчивост. Ще бъдат построени и оборудвани 6 къщички в с. Оборище, а в с. Брестак - Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства.

Инфраструктурата и транспортните връзки с града са сред основните теми, с които ме запознават хората по време на изнесените приемни във всички 21 села в общината. В отговор финализирахме процедурата по възстановяване на автобусния транспорт между селата и общинския център. Близо 2 млн. лева пък ще бъдат инвестирани в ремонт на улици във Вълчи дол и в с. Михалич.