Втори съд остави у дома с електронни гривни петимата рокери от "Хелс Ейнджълс"

Апелативният съд във Велико Търново потвърди домашния арест за петимата от рокерския клуб "Хелс Ейнджълс", обвинени за участие в организирана престъпна група и извършени тежки умишлени престъпления - рекет, грабежи, побои, принуда хулиганство.

Емил Йорданов, известен като Емо Черния, и Мирослав Пашов - Пашата са обвинени като организатори и ръководители на престъпното сдружение, Милен Петров бил "изпълнителен директор", а датчанинът Карстен Бресльоф легитимирал бандата пред международните чартъри ни "Хелс Ейнджълс". Сред най-приближените им е и Найден Найденов, единствен висшист с икономическа диплома.

Прокуратурата поиска пуснатите с електронни гривни рокери да бъдат върнати зад решетките, като обвини първата инстанция, че не е отчела високата степен на обществена опасност на обвиняемите и техните деяния, извършени предумишлено, с явна упоритост и агресия. Както и големия брой пострадали от тяхната бруталност за период от 10 г.. Според обвинението имало опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление - да въздействат върху свидетели и да възпрепятстват изясняване на обективната истина за престъпната им дейност.

Във внесените жалби адвокатите на закопчаните обаче настояваха за по-лека мярка за неотклонение - подписка. Мотивът - нямало никакви доказателства по какъв начин е взето решение за организиране на престъпната група, нито било изяснено каква е користната й цел. Освен това данните за престъпна дейност на обвиняемите били до 2018 г. Единствено защитникът на Найден Найденов не бе внесъл жалба срещу домашния арест. Смятал, че това е адекватна мярка, за да се успокои обществото.

Съдът прие, че опасността от извършване на друго престъпление от обвиняемите е с по-нисък интензитет от изискуемия за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража". "Този извод апелативната инстанция направи, с оглед обстоятелството, че разследването по делото е продължило повече от седем години, в рамките на което са събрани почти всички относими доказателства, разпитани са свидетели, включително и пред съдия, приобщени са и множество писмени доказателства и не може да се приеме, че съществува реален риск, при мярка различна от задържане под стража, обвиняемите да укрият значими за разследването доказателства, както и да въздействат върху свидетели. Интензитетът на опасност е намалял предвид изтеклия продължителен срок от извършване на последните деяния, за които са им повдигнати обвинения – седем години. Според съда този период на фона на настъпилата реабилитация за трима от обвиняемите, липсата на осъждане по отношение на единия от тях, както и липсата на твърдения от прокуратурата за извършени други деяния, които да се установяват от извършените в последните месеци процесуално-следствени действия, води до извод за отсъствие на необходимост от налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража", се посочва в мотивите.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Групата беше разбита на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново. Иззети бяха хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници и още средства, с които са извършвали престъпленията. Иззети са също големи суми пари, телефони и компютри.

Твърди се, че бандата е действала от 2014 г.