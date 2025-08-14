Александър, вдигнал немски изтребители, подал 3-4 сигнала за атентати на летищата в Пловдив и София

Той живее в с. Караджалово, изготвят му психиатрична експертиза да видят вменяем ли е

36-годишният Александър, заради чийто сигнал два немски изтребителя "Юрофайтър" ескортираха полет на "Райън еър" от София до Лондон над Германия, звънял няколко пъти на тел. 112 за атентати на летищата в Пловдив и София. Това съобщи зам.-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов, който се въздържа да даде повече подробности по случая.

Мъжът живее в пловдивското село Караджалово и в момента му се изготвя психиатрична експертиза, която трябва да е готова до петък. Тя ще покаже дали е вменяем и дали може да носи наказателна отговорност.

"По време на разпитите възникнало съмнение за психическото здраве на задържания", посочи обвинителят. И допълни, че Александър е подал сигналите от Пловдив.

Вчера вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов обяви, че българин е подал неверен сигнал, предизвикал тревога в цяла Европа. Според него полет от 11 август, на чиито борд имало 174 души, се намирал палестинец, който възнамерявал да извърши "лоши неща". Проверка показала, че на самолета няма палестински граждани, но въпреки това той не бил допуснат във въздушното пространство над Чехия. Докато пътувал над Германия бил ескортиран, а изтребителите не открили нищо необичайно.

Прокурор Пантов отказа да потвърди или да отрече информацията, че на борда са били бившата жена на Александър и двете им дъщери. По неофициални данни мъжът живее в първомайското село Караджалово. "Подал е 3-4 сигнала на тел. 112, в които посочил, че разполага с информация за предстоящи атентати. Тя е предадена на МВР, а лицето е било установено и задържано", обясни прокурорът.