Когато избираш университет, избираш перспектива!

Мисията на Икономически университет – Варна е да създаде трансформиращо образователно изживяване за студенти и докторанти; да стимулира среда за сътрудничество, отворена за свободен обмен на идеи, в която научните изследвания, творчеството, иновациите и предприемачеството да просперират и да гарантира, че всички участници в процесите могат да разгърнат своя потенциал. Високата му оценка (9,49) при институционалната акредитация през 2024 г. е признание за качеството на обучението, а през 2025 г. получи най-високата оценка за професионално направление „Туризъм” от всички висши училища, обучаващи в това направление.

ИУ – Варна е първият български университет в престижната международна мрежа

Dukenet, обединяваща държавни и частни висши училища от над 15 страни в Европа. Включен е в авторитетната рейтингова система Impact Rankings на Times Higher Education – един от 4-те университета у нас и единственият от Варна, намерили място в класацията за 2025 г., оценяваща висшите училища в областта на Целите на ООН за устойчиво развитие. Отлична е позицията му в международната класация HE Higher Education Ranking’2025 с най-високи постижения в направленията „Учебен процес”; „Студентски успехи и дипломиране”, „Изследователска дейност”.

Той е предпочитан избор за обучение и заради широкия спектър от съвременни дигитални услуги за студентите: онлайн методи за кандидатстване – бързо, лесно и достъпно; студентска смарткарта – физическа и дигитална, за ползване при столово хранене, библиотека, удостоверяване на студентски статус, включително в чужбина; платформа WebStudent – дигитален портал за всички студентски услуги след записването: онлайн кандидатстване за стипендии, общежития и мобилности, подаване на информация за здравноосигурителен статус, електронно заплащане на семестриални и други такси, следене на оценки в реално време – системата замества хартиената и е аналог на електронна студентска книжка. Дигитализацията обхваща и преподавателската дейност – оценяването е чрез електронни протоколи, предстои въвеждане на електронна главна книга.

ИУ – Варна инвестира и в модернизация на информационната си инфраструктура. Успешно е реализиран проект за структурно окабеляване и внедряване на 10- гигабитова оптична мрежа от последно поколение, което значително подобрява комуникационните процеси и гарантира още по-високо ниво на сигурност и стабилност на дигиталната среда.

Висшето училище има двойни дипломи с университети от Финландия (Seinajoki University of Applied Sciences) и Германия (Worms University of Applied Sciences) и предлага обучение в 28 бакалавърски специалности, 31 магистърски програми от 4 професионални направления: „Икономика”, „Администрация и управление”, „Туризъм” и „Информатика и компютърни науки”, както и 15 докторски програми. В Колежа по туризъм има 2 специалности за придобиване на ОКС „професионален бакалавър”.

За пореден път кандидатствалите за ОКС „бакалавър” бяха значително повече от определената квота. Най-желаните специалности за учебната 2025/26 г. в редовна форма на обучение са: „Дигитални медии и ПР”, „Маркетинг”, „Счетоводство и одит”, „Бизнес икономика”. Академичното ръководство работи за максимално удовлетворяване на повишения интерес.

Всички бакалавърски специалности в платен прием – редовна и дистанционна форма, са отворени за кандидатстване и записване: тел. 052830820; 0882164658, [email protected]