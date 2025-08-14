ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян украинец катастрофира в Слънчев бряг

Разбиха група за трафик на наркотици през България, организаторът - пловдивчанин (Снимки)

Никола Михайлов

[email protected]

Цветин Тодоров от ДАНС, окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева, прокурор Славена Костова и зам.-директорът на ГД БОП ст. комисар Емил Борисов (от ляво надясно) Снимка: Никола Михайлов

Тарторът осигурявал марихуана и кокаин от Испания и Нидерландия, а участниците намирали шофьори, които да транспортират дрогата

Организирана престъпна група, занимаваща се с трафик на марихуана и кокаин от Западна Европа към Турция през България е разбита при съвместна акция на ДАНС и ГД БОП, под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив. За тартор на бандата е заподозрян неосъждан управител на фирма от Града на тепетата, който се занимава с търговия на автомобили и недвижими имоти. 

Това съобщи наблюдаващата прокурорка Славена Костова. Разследването на групата започнало в средата на миналата година от ДАНС. Ръководителят осигурявал кокаин и марихуана основно от Испания и Нидерландия, а участниците били ангажирани с транспорта до България. Тук дрогата била съхранявана известно време, след което поемала за Турция. 

"За целта са били набирани международни шофьори, които превозвали наркотиците в тайници на товарни автомобили", обясни прокурор Костова. Групата била ударена на 9 август. Разследващите извършили над 25 претърсвания на територията на областите Пловдив, София и Бургас и задържали сочения за организатор и четирима членове. Един от тях е пуснат под гаранция в размер на 3000 лв., Окръжният съд е оставил останалите зад решетките. Вчера в София е бил арестуван още един член на бандата. В колата му бил открит куфар с 9 пакета марихуана. Предстои утре да бъде внесено искане за определяне на мярка за неотклонение и спрямо него. "Групата се състои от мъже 26 до 62 г., комуникирали при висока конспиративност, на 4 очи", каза Костова и добави, че действията по разследването продължават. 

Зам.-директорът на ГДБОП ст. комисар Емил Борисов уточни, че в продължение на повече от година по случая работили ДАНС, а подчинената му дирекция се включила преди 3 месеца. Оказало се, че тя също разполага с информация за групата. "Задържахме общо 10 лица за 24 часа, като 6 от тях бяха обвинени", каза Борисов. Участниците били известни на службите, някои от тях преди се занимавали с международен трафик на хероин. По думите му общо са били иззети 90 кг. марихуана, като се счита, че групата е отговорна и за трафика на други наркотици, хванати в различни части на страната. 

Прокурор Костова съобщи, че четирима от задържаните са софиянци, а другите двама, включително организаторът - пловдивчани. Самите те не са пренасяли наркотици, а само са търсили шофьори, като такива не са задържани. 

9 пакета марихуана са били установени в куфар в автомобил. Снимка: МВР
9 пакета марихуана са били установени в куфар в автомобил. Снимка: МВР
Част от иззетите наркотици. Снимка: МВР
Част от иззетите наркотици. Снимка: МВР
Служители на ГД БОП и ДАНС арестували петима мъже в събота и един вчера. Снимка: МВР
Служители на ГД БОП и ДАНС арестували петима мъже в събота и един вчера. Снимка: МВР
Общо са иззети 90 кг марихуана. Снимка: МВР
Общо са иззети 90 кг марихуана. Снимка: МВР
Част от иззетите наркотици. Снимка: МВР
Част от иззетите наркотици. Снимка: МВР
Над 25 претърсвания са били извършени на територията на Пловдивска, Софийска и Бургаска област. Снимка: МВР
Над 25 претърсвания са били извършени на територията на Пловдивска, Софийска и Бургаска област. Снимка: МВР

