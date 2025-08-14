Цалапица на косъм от унищожителен пожар, овладяха го (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Огънят бързо се пренесъл в ожънати ниви, където е струпана слама

Щеше да стане непоправимото и да пламне селото.

С тези думи кметът на Цалапица Ивайло Данаилов съобщи за възникнал пожар в изоставена къща, населявана от роми. В нея било пълно с отпадъци, които пламнали. Това станало днес малко след 14 часа.

"Огънят бързо се пренесе извън сградата, а около нея е пълно с ниви и слама. Всичко е сухо като барут и щеше да тръгне към селото", разказа Данаилов.