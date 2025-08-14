ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян украинец катастрофира в Слънчев бряг

Цалапица на косъм от унищожителен пожар, овладяха го (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1816
Огънят тръгнал от изоставена къща в края на селото, обитавана от роми. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Огънят бързо се пренесъл в ожънати ниви, където е струпана слама

Щеше да стане непоправимото и да пламне селото.

С тези думи кметът на Цалапица Ивайло Данаилов съобщи за възникнал пожар в изоставена къща, населявана от роми. В нея било пълно с отпадъци, които пламнали. Това станало днес малко след 14 часа.

"Огънят бързо се пренесе извън сградата, а около нея е пълно с ниви и слама. Всичко е сухо като барут и щеше да тръгне към селото", разказа Данаилов.

Хора от близко предприятие тревожно му се обадили да съобщят, че черен дим се носи. "Обадихме се на 112 и с помощта на кметството, местния бизнес и пожарната огънят беше овладян", разказа Данаилов. За потушаването на пламъците пристигнали две пожарни.

Две пожарни светкавично са пристигнали и овладели пламъците в Цалапица.
Две пожарни светкавично са пристигнали и овладели пламъците в Цалапица. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Огънят тръгнал от изоставена къща в края на селото, обитавана от роми.
Две пожарни светкавично са пристигнали и овладели пламъците в Цалапица.

