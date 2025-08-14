Цалапица на косъм от унищожителен пожар, овладяха го (Снимки)

Огънят бързо се пренесъл в ожънати ниви, където е струпана слама
Щеше да стане непоправимото и да пламне селото.
С тези думи кметът на Цалапица Ивайло Данаилов съобщи за възникнал пожар в изоставена къща, населявана от роми. В нея било пълно с отпадъци, които пламнали. Това станало днес малко след 14 часа.
"Огънят бързо се пренесе извън сградата, а около нея е пълно с ниви и слама. Всичко е сухо като барут и щеше да тръгне към селото", разказа Данаилов.
Хора от близко предприятие тревожно му се обадили да съобщят, че черен дим се носи. "Обадихме се на 112 и с помощта на кметството, местния бизнес и пожарната огънят беше овладян", разказа Данаилов. За потушаването на пламъците пристигнали две пожарни.