Иззеха 30 кашона с по 60 флакона райски газ в Добрич

Дияна Райнова

30 кашона с по 60 флакона райски газ са иззети в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 14 август в хода на провеждащи се оперативно-издирвателни действия служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при Областната дирекция на МВР-Добрич, задържат 29-годишен мъж.

При последвалите претърсвания и изземвания са установени 30 кашона с по 60 флакона с райски газ с вместимост 2000 гр. и 2200 гр. Общото количество на иззетия райски газ е 380 кг.

Материалите ще бъдат докладвани на Районната прокуратура в Добрич. Работата по случая продължава.

