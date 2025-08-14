Задържаха ало измамник, взел 19 200 лв. от 92-годишен мъж в Добрич

С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 44-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, извършил телефонна измама, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

Задържаният прави пълни самопризнания за извършеното деяние и предава част от сумата в размер на 2300 лв. Повдигнато му е обвинение и с прокурорско постановление мярката за задържане е удължена на 72 часа. Работата по случая продължава.

На 11 август на тел.112 е получено съобщение, че същия ден около 19 часа 92-годишен мъж от град Добрич е въведен в заблуждение. Установено е, че неизвестен извършител, представящ се за полицейски служител, е позвънил на домашния му телефонен номер, като е поискал неговото съдействие за залавяне на украинска банда. За целта е поискана наличната сума пари в дома на мъжа. Малко по-късно той изхвърля през терасата на апартамента си сумата от 19 200 лв.