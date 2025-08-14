Фестивалът "48 часа Варуша юг" превръща Старо Търново в открита сцена, спират колите

В продължение на три дни Велико Търново ще бъде домакин на един от най-младите местни фестивали „48 часа Варуша юг". Жителите и гостите на града ще могат да избират между 160 събития, разделени в 6 категории – визуални изкуства, творчество и релакс, архитектурна, музикална и семейна програма. За първи път през тази година ще има и категория кино и театър. Над 300 човека ще вземат участие в богатото разнообразие от изложби, творчески работилници, концерти, театрални представления, лекции, игри и забавления и други прояви. Темата на тазгодишното издание на фестивала е „Нагоре-надолу: далеч по-близо", като насочва вниманието на публиката към близостта във всичките й измерения.

За пръв път през тази година фестивалът напуска териториалните си измерения и кв. „Варуша" и се насочва към два други района на старата столица – кварталите „Асенова махала" и „Света гора". Отново за улеснение на посетителите е разработена интерактивна карта с 60 локации, където ще бъдат проведени събитията от програмата. От тази година публиката ще може да открива информация и за целогодишната дейност на организаторите на фестивала, както и история на квартала чрез специален уебсайт.

Във връзка с провеждане на фестивала, със заповед на кмета Даниел Панов на 15 и 16 август се въвежда временна организация на движение. Затваря се за пътни превозни средства и се освобождават от паркирани коли улиците от Каменния мост на р.Янтра под Царевец до пощата в центъра на града. огранимението е в събота за времето от 18:00 ч. до 24:00 ч. или до приключване на събитието. Това променя и движението на автобусите в старата част.